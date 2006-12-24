پرودی با نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان پس از این دیدار با پرودی ضمن استقبال از حضور وی در بیروت به خبرنگاران گفت که مسائل و نتایج مربوط به ابتکارعمل "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب برای برون رفت از بحران سیاسی لبنان را بررسی کرده است.

وی افزود: ما همچنین همه مسائل منطقه ای را که به دستیابی به راه حلی درباره بحران لبنان کمک می کند و نیز نقش اروپا در تشویق دستیابی به این نتایج و راه حل ها را بررسی کردیم.

سنیوره مدعی شد که دادگاه بین المللی برای بررسی پرونده تروررفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان تاکیدی بر آزادی لبنانی ها بوده و مانع از ترورهای سیاسی می شود.

وی همچنین مسئله برگزاری اجلاس اقتصادی "پاریس 3" برای کمک به لبنان را از دیگر محورهای گفتگوی خود با پرودی عنوان کرد و بر ضرورت مهیا کردن فضای مثبت به منظور موفقیت این اجلاس و تحقق اصلاحات اقتصادی تاکید کرد.

نخست وزیر لبنان بار دیگر آمادگی خود را برای دیدار و گفتگو با رهبران طیف های سیاسی لبنان به منظور برون رفت از بحران کنونی این کشور اعلام کرد.

از سوی دیگر، نخست وزیر ایتالیا پس از دیدار با هتمای لبنانی خود به خبرنگاران گفت: ما با گام های اتخاذ شده برای حفظ صلح، وحدت و استقلال لبنان موافقیم و این مسئله تنها برای لبنان اهمیت ندارد بلکه برای همه منطقه مهم است و اگر مشکل لبنان حل نشود، مشکل خاورمیانه به طور کلی حل نخواهد شد.

وی یکی از محورهای گفتگوی خود با سنیوره را کشتزارهای اشغالی شبعا عنوان کرد و گفت: ما بر ضرورت حل این مشکل تاکید کردیم و این مشکل باید از طریق سازمان ملل متحد حل شود.

نخست وزیر لبنان همچنین با "نبیه بری" رئیس مجلس نمایندگان لبنان دیدار وبحث و گفتگو کرد. وی سپس در جمع خبرنگاران این دیدار را سازنده توصیف کرد و گفت که اوضاع کنونی و آینده لبنان و منطقه و نیز نقش نیروهای پاسدار صلح بین المللی مستقر در جنوب لبنان "یونیفل" را بررسی کرده است.

پرودی بر حمایت قوی کشورش از حاکمیت و استقلال لبنان و پایبندی یونیفل به حفظ صلح در منطقه تاکید کرد و عمکرد این نیروها را برای حفظ صلح مفید دانست. وی همچنین بار دیگر بر پایبندی ایتالیا به فعالیت برای برقراری صلح در منطقه تاکید کرد.

نخست وزیر ایتالیا در چارچوب دیداری چند ساعته امروز وارد بیروت شد.