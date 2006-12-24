به گزارش خبرگزاری مهر، "آدمخوار" که به تبعات عضویت جوانان و خانواده‌ها در شرکت‌های هرمی می‌پردازد، در آینده‌ای نزدیک از شبکه دو سیما پخش می‌شود. "جزیره ایکس" هم سال گذشته از شبکه سه سیما پخش شد. این مجموعه‌ها را محمدرضا شفیعی در موسسه فرهنگی هنری وصف صبا تهیه کرده است.



خبر دیگر از دومین جشنواره فیلم پلیس اینکه نمایش آثار برگزیده جشنواره از روز سه‌شنبه در شهرهای استان آذربایجان غربی آغاز می‌شود.



شهرهای ارومیه، سردشت، پیرانشهر، میاندواب، مهاباد و نقده از سه‌شنبه پنجم دی‌ماه به مدت 9 روز به صورت رایگان میزبان فیلم‌های جشنواره پلیس هستند. در این چند روز 16 فیلم بلند ایرانی، سه فیلم بلند فرانسوی و تعدادی فیلم کوتاه با موضوع پلیس و معضلات اجتماعی برای علاقمندان پخش خواهد شد.



پخش نماهنگ و فیلم کوتاه 110 ثانیه‌ای، تقدیر از هنرمندان سینمای استان، حضور هنرمندان سینمای کشور و نشست فرماندهان انتظامی استان با هنرمندان از برنامه‌های جنبی جشنواره فیلم پلیس در آذربایجان غربی است.