بازی چوگان از قرن هشتم در کرمان رواج داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمان، محمود وفایی در آیین نمایش نمادین بازی چوگان در محل مجموعه تاریخی گنجعلیخان کرمان با اشاره به اینکه کرمان در طول تاریخ با توجه به ظرفیت های اقلیمی از جایگاه مهمی برخوردار بوده است، اظهار کرد: با توجه به این تاریخچه کهن، اولین سند مکتوب در خصوص بازی چوگان مربوط به دوران قراختاییان در قرن هشتم است.

وی با بیان اینکه این بازی در دوران صفویه از رونق بیشتری برخوردار بوده است، اظهار کرد: در این دوره به دستور حاکم وقت زمینی با ابعاد مشخص احداث و در آن بازی چوگان انجام می شده است.

وفایی با اشاره به اینکه مستندات و شواهد موجود در مجموعه گنجعلیخان کرمان از قبیل دیواره نگاره ها با صحنه بازی چوگان و توپ های پارچه ای شبیه گوی چوگان مطابقت دارد، بیان کرد: در دوران قاجاریه نیز این بازی در کرمان رواج داشته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با بیان اینکه بازی چوگان از ادوار گذشته در شهرهای اصفهان و کرمان از جایگاه مهمی برخوردار بوده است، تصریح کرد: اشعار شعرای کرمانی از قبیل خواجوی کرمانی و شاه نعمت الله ولی در خصوص بازی چوگان دلیلی بر این ادعا است.