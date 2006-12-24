به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه آثار 40 هنرمند هموطن مسیحی از پنجم تا دهم دیماه در معرض دید عموم علاقمندان قرار میگیرد. مراسم افتتاح نمایشگاه هم دوشنبه چهارم دی از ساعت 16 تا 20 است.
گالری شیث در چهارراه ولی عصر (عج)، ضلع جنوبی پارک دانشجو، کوچه شیرزاد شرقی، شماره 41 واقع و ساعت بازدید از آن 10 تا 13 و 16 تا 20 است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای 66709185 و 66707681 تماس بگیرند.
نمایشگاهی از آثار هنرمندان مسیحی به پاس گرامیداشت زادروز حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی فردا در نگارخانه شیث افتتاح میشود.
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