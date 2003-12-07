تشكيل رشته مهندسي پروتز دندان ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر، دندانسازان كشور همچنين در بخشي از اين بيانيه خواستار تدوين و اجراي طرح ساماندهي لابراتوارهاي پروتز دندان شند.

در اين بيانيه آمده است: جامعه دندانسازان ايران با احساس مسئوليت اجتماعي وصنفي و نيز به پيروي از سياست هاي دولت، مبني بر قانونگرايي و مشاركت ، تاكنون تلاش فراواني را در جهت ساماندهي اوضاع نا به سامان دندانسازي انجام داده است.

اين بيانيه با اشاره به اينكه اوضاع نا به سامان كنوني تنها در قالب طرح جامع نظام دندانسازي ساماندهي خواهد شد، افزود: همچنين ضروري است، دندانسازان كشور با تشكيل مجمع صنفي متمركز و فراگير، نظير ساير صنوف و با مشاركت مستقيم و تعريف شده، به ايفاي وظيفه خود بپردازد.

در بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است: تهيه و جمع آوري اطلاعات و آمار صحيح و نيز ارزيابي لابراتوارها از يك طرف و كنترل و نظارت بر آنها به منظور هدايت و پشتباني از لابراتوارهاي مجاز از طرف ديگر از جمله آرمانهايي است كه جامعه دندانسازان ايران با جديت آن را دنبال مي كند.

بيانيه مذكور با تاكيد بر امنيت شغلي لابراتوراهاي مجاز، دندانسازان خواستار همكاري نكردن مراكز دندانپزشكي با لابراتوارهاي غير مجاز، تعيين فرمول عادلانه تعرفه لابراتواري نسبت به هزينه درمان پروتز و نيز احتساب حرفه پروتز دندان در زمره مشاغل سخت و زيان آور شدند.