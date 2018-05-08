پیام های محیط زیستی بلای جان منظر منطقه گردشگری«کال سردر» شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ژئوسایت های مشهور طبس کال سردر یا دره سردر نام دارد که به صورت همزمان هم منطقه نمونه گردشگری است و هم به دلی شکل زمین شناختی که دارد به عنوان ژئوسایت مشهور شده و هم اثر تاریخی و ثبت ملی شده بند شاه عباسی را دارد.

کال سردر در ۲۵ کیلومتری شرق طبس و در دل رشته کوه شتری قرار دارد. جاده دسترسی به این دره آسفالته و از کنار دریاچه سد نهرین و داخل روستای توریستی «خرو » که خود یک مجموعه دیدنی است ؛ می گذرد. برای گذر در میانه راه کال سردر خیلی از جاها باید از پهنای رودخانه گذشت و یا اینکه در مسیر آب حرکت کرد و از صخره هایی که در وسط راه است بالا رفت. در این مسیر چشمه های متعددی وجود دارد که آب آنها از شکاف و یا سوراخ هایی که در کوههای دو طرف رودخانه وجود دارد و به پایین می ریزد.

در برخی از این مسیرها آب چشمه بسیار داغ است تا حدی که اگر دما سنج گذاشته شود می توان دمای ۳۶ درجه را هم در آن احساس کرد در برخی قسمت ها نیز آب چشمه بسیار سرد و گواراست. مسیر این آب باعث شده تا در دل سنگ هم سبزه هایی رشد کرده و به زیبایی این مسیر اضافه کند. یکی از معروف ترین و پر آب ترین این چشمه ها چشمه مرتضی علی و چشمه جعفری است کنار چشمه مرتضی علی درست در جایی که گردشگران ابتدای مسیر کال سردر را طی می کنند، مردم برای تفریح کنار آب می نشینند.

از جاذبه های دیگر این منطقه گردشگری وجود خانه های گبری است. خانه هایی که روی صخره ها ایجاد شده از پایین دست می توان آنها را دید که به شکل سوراخ هایی روی دیوار نمایان است.

در میانه راه روی صخره هایی که باید از آنها گذر کرد، پیام های اخلاقی نوشته شده است به عنوان مثال برخی از این پیام ها گوشزد می کند که باید محیط زیست رعایت شود، درحالی که این نوشته روی صخره به تنهایی محیط این منطقه گردشگری را بهم ریخته است. در کنار آن گردشگران آسیب هایی را به این منطقه وارد کرده اند آسیبی مانند برپا کردن آتش در مسیر و به جا ماندن زغال آن و سیاهی که روی زمین مانده است.

این منطقه گردشگری قرار است پس از آنکه به ژئوسایت تبدیل شد، حفاظت شود و برای آن ماموری گذاشته شود که دیگر گردشگری در آن منطقه سازماندهی شده باشد.

با این وجود هنوز طاق شاه عباسی که در انتهای مسیر رودخانه واقع شده از آسیب گردشگران در امان است این بند در فهرست میراث ملی ثبت شده و عظمت آن گردشگران را به سمت خود می کشاند.