فضاپیمای سرگردان چینی نزدیک آفریقا فرود می آید

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اسپیس، طبق گزارش سازمان فضایی اروپا، فعالیت های خورشیدی یکبار دیگر ورود فضاپیمای سرگردان چینی به زمین را دچار تاخیر کرد.

در همین راستا پیش بینی می شود فضاپیمای Tiangong-۱ در بازه زمانی بعد از ظهر یک شنبه تا ساعات اولیه روز دوشنبه (به وقت آمریکا) روی زمین فرود آید.

پیش بینی های فعلی نشان می دهند این فضاپیما در نزدیکی آفریقا فرود می آید اما نقطه دقیق آن هنوز مشخص نیست. به گفته محققان حتی تغییری یک دقیقه ای در زمان فرود فضاپیما، ممکن است پیش بینی درباره مکان آن را صدها مایل تغییر دهد.