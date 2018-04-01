حجتالاسلام ابراهیم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور گسترده زائران و مسافران نوروزی در این استان گفت: از اول تا ۱۱ فروردینماه جاری بیش از نیم میلیون نفر زائر ومسافر به زیارت بقاع متبرکه استان مازندران مشرف شدهاند.
وی افزود: با توجه به اینکه امسال هفتمین سال اجرای طرح آرامش بهاری اوقاف مازندران است، امسال شاهد حضور پر رنگ زائران در اماکن متبرکه استان مازندران بودیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: این طرح از ۲۵ اسفند ۹۶ تا ۱۵ فروردین ۹۷ در امامزادگان مازندران اجرا میشود و تلاش داریم تا خدماترسانی شایسته به زائران و مسافران نوروزی ارائه شود.
حیدری با بیان اینکه در ایام نوروز مطابق روال هر سال طرح «آرامش بهاری» در بقاع متبرکه استان اجرا می شود، افزود: با ارتقای ارائه خدمات کمی و کیفی به مسافران و گردشگران، شاهد استقبال گسترده زائران نوروزی از این طرح بودهایم.
وی با بیان اینکه طرح آرامش بهاری در ۳۰۰ بقعه متبرکه استان مازندران اجرا میشود، گفت: ۱۸۵ مبلغ بومی و غیر بومی به سراسر مازندران در خیمه های معرفت طرح آرامش بهاری به ارائه خدمات فرهنگی، دینی، مشاوره و .. مشغول هستند.
طرح آرامش بهاری از ۲۵ اسفند ۹۶ تا ۱۵ فروردین ۹۷ در امامزادگان مازندران اجرا میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران اعلام کرد:
حضور نیم میلیون نفر زائر نوروزی در امامزادگان مازندران
بهشهر- مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از حضور بیش از نیم میلیون نفر از زائران و مسافران نوروزی از اول تا ۱۱ فروردینماه جاری در امامزادگان و بقاع متبرکه این استان خبر داد.
حجتالاسلام ابراهیم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور گسترده زائران و مسافران نوروزی در این استان گفت: از اول تا ۱۱ فروردینماه جاری بیش از نیم میلیون نفر زائر ومسافر به زیارت بقاع متبرکه استان مازندران مشرف شدهاند.
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