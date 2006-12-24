قطعنامه شورای امنیت ایران را با انزوا رو به رو می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ابراز داشت : من نمی توانم لحظه ای به این فکر کنم که تمام مقامهای ایرانی تصمیم گرفتند تا کشورشان را با انزوای کامل رو به رو سازند.

وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با رادیو اینتر فرانسه گفت : بر عکس فکر می کنم که این به نفع ایرانی ها خواهد بود که به گفتگو روی بیاورند.

روز گذشته شورای امنیت به اتفاق آراء قطعنامه ای را علیه ایران به تصویب رساند که در آن علاوه بر اعمال تحریمها علیه برنامه های هسته ای و موشکی ایران، از تهران می خواهد تا به غنی سازی پایان دهد.

وی در رابطه با قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت مدعی شد : حکم توام با قاطعیت و به اتفاق آرا منجر به انزوای ایران خواهد شد حتی اگر ایران متوجه آن نباشد.

وی به ایران هشدار داد که وارد امور پیچیده نشود.