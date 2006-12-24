به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمدحسین صفار هرندی به این گردهمایی که مدیر کل ارشاد اصفهان آن را قرائت کرد، به این شرح است :
در گذشته تاریخ فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی همواره اهل هنر به ماندگاری سرزمینشان و رهروان این هنر والا و اصیل میاندیشیدهاند. همانان در هر دورهای به سبک و سیاق مرسوم تجربه و دانش و هنرشان را به آیندگان سپردند تا نقش و خطوط هنر ایران پایداروماندگار باشد. در دوره معاصر اما هنرمندان راهی دیگر در پیش گرفتند و برای تداوم و ماندگاری هنر مراکزی بنا نهادند که نقش و تاثیر آنها هیچگاه در تاریخ هنر ایران به وادی فراموشی نخواهد رفت.
در بخش دیگر پیام وزیر ارشاد آمده: نزدیک به سه ربع قرن پیش هنرستان هنرهای زیبا در کشور بنیان گرفت و به سرعت به مهمترین جایگاه پرورش هنرمندان جوان ونوجوان شد. بسیاری ازهنرمندان برجسته و پیشکسوت امروز که مایه افتخار و مباهات این سرزمین اند پرورش یافته همان مکاتب اند.هنرستان هنرهای زیبای اصفهان اولین نمونه ازاین مراکز است که درقلب فرهنگ و هنر ایران افتتاح شد.
در ادامه پیام می خوانیم : اصفهان این شهر کهن و تاریخی از دیرباز منزل و ماوای مردمانی اهل ذوق، بانشاط و فرهنگ دوست بوده که در هنروری شهره آفاق اند و از دیگرسو خاستگاه معرفت و حکمت دینی و مذهبی جهان اسلام بوده است. همین فضیلتها موجب شد که اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلامی برگزیده شود.
اصفهان شهری است که همواره در کارنامه خود نام بزرگمردان و اندیشمندان و هنرمندانی را متجلی کرده که ایران اسلامی به آنان بالیده و شایسته افتخار دانسته است. به یمن گذشت 70 سال از تاسیس نخستین هنرستان هنرهای زیبا در این شهر فرهنگی مایه اغتنام فرصت است که امروزاصحاب و اولیاء هنر و پیشکسوتان و دانش آموختگان این هنرستان به جشن و آئین بزرگداشت و ارج نهادن به ساحت معنوی و پرفضیلت هنر گرد هم آمده اند.
وزیر ارشاد افزوده است: خدمات شایسته این اساتید گرانقدر در دستان توانگر هنرمندان خلاق و شاگردان برجستگان هنری تداوم یافته وموجب پویایی وتداوم این سنت آموزشی دیرین و فضایلی شده که با نام اصفهان قرین همبسته است. شور و شعور و شیدایی و هنر توام با فضیلت و معنویت خصیصه مکتب انسان ساز اسلام بوده و مراقبه و سلوک در کنار تلاش و تکاپو، جوشش ها و کوشش هایی را درمسیر علم و معرفت وتدین به خلق آثار ماندگار هنری و جایگاهی سترگ کشانده است. همچنان که منش و کنش ارزشمند زبدگان و دانش آموختگان این هنرستان قدیم تکیه گاهی امن و مطمئن برای نوآموزان بوده است.
صفار هرندی در پایان پیام خود به گردهمایی دانش آموختگان هنرستانهای هنرهای زیبای سراسر کشور تلاش هنرمندان این هنرستان را طی 70 سال پاس داشته و نقش مثبت و ماندگارشان را ارج نهاده است.
/ پیام وزیر ارشاد به گردهمایی دانشآموختگان هنرستانهای هنرهای زیبا /
نقش هنرستانها در تاریخ هنر ایران فراموش نمیشود
مراسم بزرگداشت هفتادمین سال تاسیس هنرستان هنرهای زیبای اصفهان و نخستین گردهمایی دانشآموختگان هنرستانهای هنرهای زیبای سراسر کشور امروز با پیام وزیر ارشاد و حضور معاون هنری وی در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمدحسین صفار هرندی به این گردهمایی که مدیر کل ارشاد اصفهان آن را قرائت کرد، به این شرح است :
نظر شما