به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمدحسین صفار هرندی به این گردهمایی که مدیر کل ارشاد اصفهان آن را قرائت کرد، به این شرح است :



در گذشته تاریخ فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی همواره اهل هنر به ماندگاری سرزمین‌شان و رهروان این هنر والا و اصیل می‌اندیشیده‌اند. همانان در هر دوره‌ای به سبک و سیاق مرسوم تجربه و دانش و هنرشان را به آیندگان سپردند تا نقش و خطوط هنر ایران پایداروماندگار باشد. در دوره معاصر اما هنرمندان راهی دیگر در پیش گرفتند و برای تداوم و ماندگاری هنر مراکزی بنا نهادند که نقش و تاثیر آنها هیچگاه در تاریخ هنر ایران به وادی فراموشی نخواهد رفت.



در بخش دیگر پیام وزیر ارشاد آمده: نزدیک به سه ربع قرن پیش هنرستان هنر‌های زیبا در کشور بنیان گرفت و به سرعت به مهمترین جایگاه پرورش هنرمندان جوان ونوجوان شد. بسیاری ازهنرمندان برجسته و پیشکسوت امروز که مایه افتخار و مباهات این سرزمین اند پرورش یافته همان مکاتب‌ اند.هنرستان هنرهای زیبای اصفهان اولین نمونه ازاین مراکز است که درقلب فرهنگ و هنر ایران افتتاح شد.



در ادامه پیام می خوانیم : اصفهان این شهر کهن و تاریخی از دیرباز منزل و ماوای مردمانی اهل ذوق، بانشاط و فرهنگ‌ دوست بوده که در هنروری شهره آفاق اند و از دیگرسو خاستگاه معرفت و حکمت دینی و مذهبی جهان اسلام بوده است. همین فضیلت‌ها موجب شد که اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلامی برگزیده شود.



اصفهان شهری است که همواره در کارنامه خود نام بزرگمردان و اندیشمندان و هنرمندانی را متجلی کرده که ایران اسلامی به آنان بالیده و شایسته افتخار دانسته است. به یمن گذشت 70 سال از تاسیس نخستین هنرستان هنرهای زیبا در این شهر فرهنگی مایه اغتنام فرصت است که امروزاصحاب و اولیاء هنر و پیشکسوتان و دانش آموختگان این هنرستان به جشن و آئین بزرگداشت و ارج نهادن به ساحت معنوی و پرفضیلت هنر گرد هم آمده اند.



وزیر ارشاد افزوده است: خدمات شایسته این اساتید گرانقدر در دستان توانگر هنرمندان خلاق و شاگردان برجستگان هنری تداوم یافته وموجب پویایی وتداوم این سنت آموزشی دیرین و فضایلی شده که با نام اصفهان قرین همبسته است. شور و شعور و شیدایی و هنر توام با فضیلت و معنویت خصیصه مکتب انسان ساز اسلام بوده و مراقبه و سلوک در کنار تلاش و تکاپو، جوشش ها و کوشش هایی را درمسیر علم و معرفت وتدین به خلق آثار ماندگار هنری و جایگاهی سترگ کشانده است. همچنان که منش و کنش ارزشمند زبدگان و دانش آموختگان این هنرستان قدیم تکیه گاهی امن و مطمئن برای نوآموزان بوده است.



صفار هرندی در پایان پیام خود به گردهمایی دانش ‌آموختگان هنرستان‌های هنرهای زیبای سراسر کشور تلاش هنرمندان این هنرستان را طی 70 سال پاس داشته و نقش مثبت و ماندگارشان را ارج نهاده است.