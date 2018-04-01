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۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

یک مقام مسئول خبرداد:

انعقاد تفاهم نامه‌های بین المللی برای مقابله با آلودگی دریا

انعقاد تفاهم نامه‌های بین المللی برای مقابله با آلودگی دریا

مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تقویت ناوگان هلی کوپتری امداد و نجات دریایی در سال۹۷ از انعقاد تفاهم نامه‌های بین المللی مقابله با آلودگی دریایی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی علیرضا خجسته، درباره اولویت های سال جدید این سازمان در حوزه بنادر و دریانوردی گفت: رویکرد کلی ما برای سال ۹۷ ، عبور از روش های سنتی و به کار گیری شیوه های مدرن و مکانیزه است. انتقال تصاویر عملیات جستجو و نجات به صورت آنلاین، نصب دوربین های دید در شب و پایشگرهای هوشمند برای جلوگیری از مفقود شدن دریانوردان، مانیتور و پایش مستقیم عملیات جستجو و نجات و امکان مدیریت آن از مرکز و تهیه دو شناور بزرگ جستجو و نجات از جمله اقدامات پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد:همچنین برای سال ۹۷، در نظر داریم ۳ فروند هلی کوپتر برای ایجاد ناوگان هوایی امداد و نجات در دریا تهیه کنیم.این امر برای سازمان بنادر و دریانوردی اتفاق بسیار بزرگ و مهمی است.

مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: تهیه نقشه های دریانوردی، همان طور که در سال ۹۶ انجام شد، پیگیری خواهد شد.تمرکز بر لایروبی های انباشته از سال های گذشته در بنادر جنوبی نیز از اقدامات ضروری است که در سال ۹۷ در برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد تا ظرفیت واقعی این بنادر به ظرفیت اسمی آن ها در زمان تاسیس برسد.

وی درباره آلودگی هایی دریایی و عملیات جستجو نیز تاکید کرد:در دریای خزر به دنبال انعقاد تفاهم نامه های بین المللی در حوزه های جستجو ، امداد و نجات هستیم و همچنین  مقابله با آلودگی های دریایی در قالب تفاهم نامه های بین المللی در سال جاری، دنبال می شود.

کد مطلب 4261122

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