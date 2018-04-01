۱۰درصد از تولیدات لبنی صادر شد/تولید۱۰.۵میلیون تن شیرخام در سال۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد، حسن رکنی با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر انقلاب گفت: حمایت از تولیدات داخلی در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی و غیره نتایج و برکات فراوانی برای کشور به همراه دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با بیان اینکه تامین امنیت غذایی یکی از وظایف مهم و راهبردی این وزارتخانه است، گفت: محصولاتی که در بخش کشاورزی تولید می شود از اهمیت ویژه ای در سبد غذایی مردم برخوردار است.

وی در ادامه به بحث خودکفایی گندم در ایران اشاره کرد و افزود: خودکفایی در این حوزه از دستاوردهای بزرگ نظام در حوزه تامین امنیت غذایی کشور است که به همت کشاورزان، کارشناسان و حمایت های همه جانبه دولت تحقق یافته است.

رکنی با بیان اینکه خوداتکایی در سایر محصولات اساسی از جمله سیاست های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است گفت: چند محصول اصلی در زیر بخش دام و طیور وجود دارد که در سبد غذایی مصرف کنندگان از جایگاه پر اهمیتی برخوردار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام افزود: لبنیات یکی از این محصولات است که خوشبختانه به همت تولیدکنندگان داخلی، ایران هم اکنون از یک کشور واردکننده بزرگ لبنیات به یک کشور صادرکننده این کالا تبدیل شده است.

وی در ادامه تولید بیش از ۱۰,۵ میلیون تنی شیر خام را از برنامه مهم وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری عنوان کرد و گفت: سال گذشته ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شیر خام در کشور تولید و در جهت تولید انواع و اقسام محصولات لبنی به مصرف صنایع داخلی رسید.

رکنی با بیان اینکه در سال گذشته علاو بر تامین بازار مصرف داخلی، ۱۰ درصد از مجموع تولیدات لبنی کشور روی ریل صادرات قرار گرفت گفت: خوشبختانه در ۱۱ ماهه پارسال بیش از ۸۵۰ هزار تن انواع و اقسام محصولات لبنی به ۳۰ کشور جهان صادر شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام تصریح کرد: تولیدات کیفی و صادرات محور موجب اشتغال افزایی، توسعه صادرات، قدرت ارزآوری، پویایی تولید، رشد اقتصادی و مواردی از این دست در جامعه می شود.

وی تصریح کرد: به هر میزان حضور کالاهای ساخت داخل در بازارهای بین المللی پر رنگ باشد به یقین از امکانات و زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مملکت استفاده بهینه تری انجام خواهد شد.

رکنی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر فاصله قیمتی زیادی بین فضای تولید و مصرف شیرخام در کشور وجود دارد از اینرو می طلبد اصلاحات ساختاری جدی تری در این حوزه صورت گیرد.

وی همچنین ضمن تاکید بر تقویت زنجیره کسب و کار در حوزه صنعت لبنیات یادآورشد: قیمت فروش شیر برای تولیدکنندگان باید مقرون به صرفه باشد تا ضمن افزایش انگیزه تولید، چرخ صنعت لبنیات تندتر از هر زمان دیگر بچرخدو در عین حال مصرف کنندگان با نرخ های متعادل تری بیشتر از این کالاهای سلامت محور استفاده کنند.

