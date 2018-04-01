به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ دهقانی گفت: از آغاز طرح ترافیک نوروزی تا امروز، بیش ۱۶۰ هزار تخلف در استان اعمال قانون شده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه ۲۰ میلیون تردد در جاده‌های فارس ثبت شده، افزود: این تعداد تردد نسبت به پارسال ۳۰ در صد افزایش دارد و این استان، رتبه پنج کشور را در این خصوص دارد.

سرهنگ دهقان با بیان اینکه بیشترین تردد تا امروز در مسیرهای شیراز به اصفهان، بوشهر و عسلویه صورت گرفته، افزود: هم اکنون تردد در این مسیرها روان گزارش شده است.

جانشین رئیس پلیس راه شمال فارس با اشاره به افزایش ۴۷ درصدی تخلفات حادثه ساز در استان گفت: توجه نکردن به جلو، سبقت و سرعت غیر مجاز و انحراف به چپ از مهمترین عوامل تصادفات جاده‌ای است.

سرهنگ دهقانی از رانندگان خواست، بازگشت سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با رعایت قوانین، نقش مهمی در کاهش تصادفات ایفا کنند.

