سخنگوی سابق حزب سبز انگلیس: شورای امنیت در صدداعمال فشار بر ایران برای امتیاز گیری است / بروجردی :ایران به تعهدات خود در قبال آژانس پایبند است

یه گزارش خبرگزاری مهر، "هوگو چالتون" (Hugo Chalton) سخنگوی سابق حزب سبز در امور داخلی در گفتگو با شبکه العالم اعلام کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی از همکاری ایران در زمینه نظارت بر فعالیت هسته ای این کشور به طور کامل رضایت ندارد و ایران نیز در این مسئله با شفافیت رفتار نمی کند.



چالتون دراین ارتباط افزود آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین درباره ماهیت صد درصد صلح آمیز برنامه هسته ای ایران اطمینان ندارد و متاسفانه ایران در این مسیر حرکت می کند و بسیاری از فعالیت های هسته ای خود را از نظارت بین المللی مخفی می کند.



وی درباره پاسخ ایران به قطعنامه اخیر شورای امنیت گفت : پاسخ ایران به ویژه از سوی نماینده ایران در سازمان ملل قوی بود. وی همچنین به قانون ان پی تی اشاره و تاکید کرد که این قانون باید به صورت بی طرفانه و بدون تبعیض در مورد همه کشورها و طرفهای دارای فعالیت های هسته ای از جمله اسرائیل به اجرا در آید.



چالتون ابراز عقیده کرد: در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مشکلی وجود دارد زیرا همه می دانند تبدیل برنامه صلح آمیز هسته ای به برنامه ای نظامی بسیار آسان است و برای جلوگیری ازروی دادن این مسئله باید راه را برای آژانس بین المللی انرژی هسته ای باز گذاشت تا نظارت کامل را برفعالیت های هسته ای اجرا کند ولی ایران در این زمینه با شفافیت کامل عمل نکرده است.



این سیاستمدار انگلیسی در پایان گفت : داشتن یک برنامه هسته ای صلح آمیز حق ایران است به شرط آنکه این برنامه زیر نظارت شدید آژانس بین المللی انرژی هسته ای بوده و بدور از ابهامات باشد.

در همین رابطه علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون شورای امنیت ملی مجلس با بیان این مطلب که شورای عالی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان مسئول پرونده هسته ای، تصمیمات لازم و متناسب باقطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را اعلام خواهد کرد، گفت : باتوجه به اینکه اصل قرارگرفتن پرونده هسته ای ایران درشورای امنیت، یک اقدام سیاسی وغیر قانونی ومغایرمقررات بین المللی است و از آنجاکه ایران همه فعالیت های هسته ای خود را درچارچوب عهدنامه ان پی تی ومقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می دهد قطعنامه شورای امنیت مردود وغیر قابل قبول وغیرقابل اجرا است.



بروجردی در گفتگوی خود با العالم با اشاره به مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی برتغییر آرایش فعلی بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران که در چارچوب عهدنامه ان پی تی صورت می گیرد افزود : چون ما معتقد به ساخت بمب هسته ای نیستیم به عضویت و تعهد خود به آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهیم داد.



رئیس کمیسیون شورای امنیت ملی سپس به تحرکات نظامی آمریکا در آبهای خلیج فارس اشاره کرد و دراین باره گفت : اولین بار نیست که شاهد حضور ناوگان آمریکایی در خلیج فارس هستیم و باتوجه به اینکه بیشتر منطقه و ساحل خلیج فارس از آن ایران بوده وحفظ امنیت آن نیز به عهده کشورهای منطقه است این حضور آمریکاییها را غیرمشروع می دانیم.



بروجردی در پایان اظهارات خود بابیان اینکه ایران درطول 8 سال جنگ تحمیلی توان رزمی و دفاعی خود ر اکه به مراتب کمتر ازامروز بود به نماش گذاشت، گفت : آمریکاییها بخوبی می دانند که اگر بخواهند خطایی مرتکب شوند پاسخ سختی را دریافت خواهند کرد.

روز گذشته شورای امنیت قطعنامه ضد ایرانی خود را به تصویب رساند که در آن برخی از تحریمها علیه فعالیت های هسته ای و موشکی ایران و همچنین برخی تحریمهای مالی در نظر گرفته شده است.