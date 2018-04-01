۲۱۵ نفر در تصادفات فارس مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانن فارس، دکتر محمدجواد مرادیان با اشاره به حضور امدادگران این مرکز در ۱۷۸ ماموریت مربوط به سوانح ترافیکی در دهمین روز از تعطیلات، گفت: امدادگران اورژانس فارس به ۲۱۵ مصدوم این سوانح، ارائه خدمت داشته اند.

وی ادامه داد: در روز دهم فروردین ۹۷۲ ماموریت امدادی با حضور تکنسین‌های اورژانس فارس به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش داشته است.

دکتر مرادیان با اشاره به ماموریت های امدادی روز گذشته اظهار داشت: ۴۸۱ مورد مربوط به ماموریت‌های شهری، ۴۸۹ مورد مربوط به ماموریت‌های جاده‌ای و ۸۳۷ مورد نیز مربوط به مراجعان به کمپ‌های نوروزی بوده است.

مرادیان با اشاره به اینکه در دهم فروردین ماه شاهد ۴ پرواز بالگرد جهت ارائه خدمات درمانی به شش مصدوم حوادث ترافیکی در استان بودیم، تصریح کرد: در سوانح جاده‌ای استان، در این روز ۸ نفر از کشته شدند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس همچنین از خدمات رسانی این مرکز به ۳ فرد مسموم شده با گاز مونوکسیدکربن طی ۲۴ ساعت خبر داد که سه مورد نیز به بیمارستان‌ها انتقال یافتند.

رئیس اورژانس فارس اظهار کرد: اورژانس ۱۱۵ استان فارس، به صورت شبانه روزی برای ارایه خدمات به هموطنان و مسافران آمادگی دارد.





