کشف ۱۱۰ کیلوگرم مواد مخدر گراس در ملایر

سرهنگ بهروز شاملو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای مبارزه بی وقفه با سوداگران مرگ و افراد فرصت طلب و قانون شکن، کارکنان پاسگاه آورزمان با انجام کار اطلاعاتی یک محموله ۱۱۰ کیلوگرمی از نوع گراس را کشف کردند.

وی افزود: تلاش برای ریشه کن کردن این پدیده شوم اجتماعی به طور بی امان در دستور کار این فرماندهی است.

جانشین انتظامی شهرستان ملایر همچنین از توقیف یک دستگاه موتور سیکلت سوزوکی متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ شاملوافزود: در ایام تعطیلات نوروز و در پی نارضایتی عده ای از شهروندان مبنی بر اینکه موتور سیکلت ۱۳۰۰ سی سی سوزوکی متخلفی اقدام به ایجاد مزاحمت و نارضایتی اهالی می کند، موضوع بلافاصله در دستور کار کارکنان پلیس اطلاعات وامنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

وی اظهارداشت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی طی یک عملیات برنامه ریزی شده موتور سیکلت مورد نظر را شناسایی کردند که راکب آن بلافاصله متواری و موتورسیکلت نیز توقیف شد.

سرهنگ شاملو با بیان اینکه دستگیری راکب در دستور کار قراردارد، عنوان کرد: پلیس ملایر با آمادگی کامل و با تمام توان خود برای برقراری نظم و امنیت از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

جانشین انتظامی ملایر گفت: شماره تماس های ۱۱۰،۱۹۷ و ۱۳۰ به صورت شبانه روزی، پاسخگوی نیازهای پلیسی شهروندان در این شهرستان است.