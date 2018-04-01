یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ۲۷ اسفندماه سال ۹۶ تا ۱۱ فروردین‌ماه سال جاری ۳۶۸ هزارو ۸۶۹ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری زنجان بازدید کردند.

وی اظهار کرد: در این راستا گنبد سلطانیه با ۵۷ هزار و ۴۲۶ بازدید بیشترین بازدید طی این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: موزه رختشویخانه با ۲۷ هزار و ۸۳۹ بازدید، غار کتله خور با ۱۱ هزار و ۲۷۲ و موزه مردان نمکی با ۲۰ هزار و ۳۰۱ بازدید بیشترین بازدیدها را به خود اختصاص داده است.

رحمتی تأکید کرد: طی این بازه زمانی ۷۷ هزار و ۲۷۲ مسافر در هتل‌ها و مسافرخانه‌های استان زنجان اقامت کردند.

وی افزود: طی این بازه زمانی ۷۳۹ بازدید نظارتی در استان زنجان گرفته است.