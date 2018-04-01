  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان:

۳۶۸ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری زنجان بازدید کردند

۳۶۸ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری زنجان بازدید کردند

زنجان-مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت:از ۲۷ اسفندماه سال ۹۶ تا ۱۱ فروردین‌ماه سال جاری ۳۶۸ هزارو ۸۶۹ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری زنجان بازدید کردند.

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ۲۷ اسفندماه سال ۹۶ تا ۱۱ فروردین‌ماه سال جاری ۳۶۸ هزارو ۸۶۹ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری زنجان بازدید کردند.

وی اظهار کرد: در این راستا گنبد سلطانیه با ۵۷ هزار و ۴۲۶ بازدید بیشترین بازدید طی این بازه زمانی را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: موزه رختشویخانه با ۲۷ هزار و ۸۳۹ بازدید، غار کتله خور با ۱۱ هزار و ۲۷۲ و موزه مردان نمکی با ۲۰ هزار و ۳۰۱ بازدید بیشترین بازدیدها را به خود اختصاص داده است.

رحمتی تأکید کرد: طی این بازه زمانی ۷۷ هزار و ۲۷۲ مسافر در هتل‌ها و مسافرخانه‌های استان زنجان اقامت کردند.

وی افزود: طی این بازه زمانی ۷۳۹ بازدید نظارتی در استان زنجان گرفته است.

کد مطلب 4261163

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها