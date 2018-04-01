۱۵ کشته و زخمی بر اثر انفجار انتحاری در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، پلیس نیجریه اعلام کرد که ۴ دختر که به عضویت در گروه تروریستی «بوکوحرام» محکوم بودند، با پوشیدن جلیقه های انتحاری در مناطق مختلف شهر «مایدو گوری» مرکز ایالت «بورنو» واقع در شمال شرق نیجریه، خود را منفجر کردند.

به گفته شاهدان عینی در اثر این حادثه، ۲ نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

لازم به ذکر است که ایالت بورنو کانون حملات گروه تروریستی بوکوحرام است که حملاتش در نیجریه و چند کشور دیگر از سال ۲۰۰۹ تاکنون به کشته شدن بیش از ۲۰ هزار نفر و آوارگی ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر منجر شده است.