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۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

الویری تاکید کرد

توسعه گردشگری تهران به عنوان یکی از منابع درآمدهای پایدار شهری

توسعه گردشگری تهران به عنوان یکی از منابع درآمدهای پایدار شهری

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران بابیان اینکه یکی از اقلام مهم درآمد پایدار برای شهرداری تهران درآمدهای حاصل از گردشگری است، گفت: در این خصوص باید منابع درآمد پایدار برای شهرداری را توسعه دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی الویری با بیان اینکه نوروزگاه ابتکار جالبی بود که شهرداری تهران آن را عملیاتی کرد، گفت: امسال مدیریت شهری از پتانسیلی که در گذشته از آن استفاده نمی شد، برای اوقات فراغت شهروندان تهرانی و مسافران نوروزی بهره برد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا شورا برنامه ای برای افزایش این دست رویدادها دارد، افزود: مسئله تنوع بخشی به درآمدهای پایدار شهرداری موضوع مهمی است که شورای پنجم به آن پرداخته است.

وی در خصوص اینکه یکی از اقلام مهم درآمد پایدار برای شهرداری تهران درآمدهای حاصل از گردشگری است، یادآور شد: به همین منظور شواری شهر در تلاش است تا بتواند باتوجه به زمینه های خوبی که در شهر تهران وجود دارد، گردشگری را توسعه دهد.

الویری با بیان اینکه به طور قطع این برنامه ریزی نتیجه بخش خواهد بود، خاطرنشان کرد: در این خصوص می توان هم امکانات تفریحی برای شهروندان ایجاد کرد و هم منابع درآمد پایدار برای شهرداری را توسعه دهیم.

کد مطلب 4261244

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