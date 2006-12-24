حریف پرسپولیس را می شناسم / بازیکنان نباید بازی فردا را دست کم بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمید استیلی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: تیم شهر صنعتی کاوه از بازیکنان باتجربه ای مثل ادموند اختر، عبدالجلیل آزدم، مهدی نکونام، داود رستمی و ... سود می برد و برای رویارویی با تیم پرسپولیس انگیزه های زیادی دارد.

استیلی تصریح کرد: ما به هیچ وجه این تیم باانگیزه و با تجربه را دست کم نمی گیریم و می دانیم که آنها برای نشان دادن توانایی های خود با تمام وجود مقابل بازیکنان پرسپولیس بازی می کنند و حتی می توانند خطرآفرین باشند.

مربی پرسپولیس در پایان گفت: ما این نکات را به بازیکنان تیم پرسپولیس گوشزد کرده ایم و امیدواریم که بچه ها در بازی روز دوشنبه به هیچ عنوان فکر نکنند که مقابل یک تیم از پیش باخته بازی می کنند.