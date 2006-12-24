اوغلو بر حق ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، اغلو در جریان کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از دیدار با "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه در دمشق در پاسخ به سوالی درباره قطعنامه اخیر ضد ایرانی شورای امنیت درباره مسئله هسته ای ایران گفت : ما موضعی اصولی داریم که در اجلاس های وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی اتخاذ شده است و بر حق ایران و همه کشورهای عضو این سازمان در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید دارد.

وی افزود: ما در سازمان کنفرانس اسلامی مخالف هرگونه رویکردی در استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف نظامی یا غیرانسانی هستیم و از همین منظر، خواهان عاری شدن منطقه خاورمیانه از سلاح های هسته ای و پرهیز از برخورد های دوگانه در قبال این مسئله هستیم.