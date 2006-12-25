فیفا هیچگونه محدودیتی برای شرکت افراد در انتخابات ریاست فدراسیون قائل نشده است/ کمیته 6 نفره مسئولیت برگزاری مجمع را برعهده دارد

صفایی فراهانی رئیس اسبق فدراسیون فوتبال وعضو کمیته 6 نفره بازنگری اساسنامه فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود : فدراسیون بین المللی فوتبال اساسنامه استاندارد خود را به تمامی کشورهای عضو ابلاغ کرده و مفاد این دستورالعمل بر روی سایت فیفا وجود دارد و کشورهای عضو فیفا موظف شده اند اساسنامه های ملی خود را با این اساسنامه هماهنگ کنند.



صفایی فراهانی اضافه کرد: کار بازنگری اساسنامه فدراسیون فوتبال به زودی آغاز خواهد شد و تاکنون توافقی در مورد زمان برگزاری این جلسات بین اعضای کمیته بازنگری انجام نشده است که با توجه به حساسیت موضوع باید این کار هرچه زودتر آغاز شود.



وی در خصوص تغییرات احتمالی در اساسنامه فدراسیون فوتبال و تاکیدات فیفا اظهار داشت : با توجه به اینکه هنوز جلسه ای در این زمینه برگزار نشده نمی توان درباره میزان تغییرات اظهار نظر کرد. ولی آنچه مسلم است استانداردهای فیفا باید در تدوین اساسنامه جدید لحاظ شود و پس از آن اساسنامه تنظیمی باید به تصویب هیات دولت برسد و سپس مطابق آن مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شود .



صفایی درباره اینکه آیا مسئولان سابق فدراسیون فوتبال می توانند در دور جدید انتخابات این فدراسیون شرکت کنند، گفت : اساسنامه جدید مشخص خواهد کرد نامزدهای فدراسیون فوتبال باید حائزچه شرایطی باشند وهر نامزدی که حائز شرایط مندرج در اساسنامه باشد آزاد است درانتخابات شرکت کند و هیچگونه محدودیتی از نظر فیفا دراین زمینه وجود ندارد .



وی درخصوص اینکه چرا تغییر اساسنامه فیفا در دوره های گذشته اعمال نشد تا کار فدراسیون فوتبال به تعلیق و تهدید نکشد اظهار داشت : مسئله تغییر اساسنامه موضوع تازه ای نیست و کارشناسان فوتبال کشور از سالهای گذشته نسبت به این مسئله هشدار داده بودند ولی در اینکه چراتاکنون توجه جدی به این مسئله نشد باید مسئولان گذشته فدراسیون پاسخگو باشند .



مدیر هیات رئیسه دوره انتقال فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه پس از تدوین اساسنامه مسئولیت برگزاری مجمع برعهده چه مرجعی خواهد بود تاکید کرد : کمیته 6 نفره پس از تدوین اساسنامه مسئولیت برگزاری مجمع را نیز برعهده خواهد داشت و مطابق اساسنامه در این زمینه اقدام خواهد کرد.

