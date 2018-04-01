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۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۲۲

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تاکید کرد:

جابجایی مسافران در روز طبیعت با خودروهای باری ممنوع است

جابجایی مسافران در روز طبیعت با خودروهای باری ممنوع است

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: هرگونه جابجایی مسافر روی قسمت بار خودروهای باری بسیار خطرناک و در عین حال ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمد حیدری" اظهار داشت: ماموران راهنمایی و رانندگی بخاطر پیشگیری از حوادث ناگوار برای مردم ممنوعیت جابه جایی مسافر روی قسمت بار را بدون هیچ گونه گذشتی به مرحله اجرا در خواهند آورد.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه سالهای گذشته شاهد بودیم بعضی از رانندگان خودروهای باری از وانت گرفته تا تراکتور و کامیون مسافران سیزده بدر را روی قسمت بار خود جابجا می کردند که در صورت هرگونه حادثه ای می توانست حوادث جبران ناپذیری ببار اورد.

سرهنگ حیدری یاداور شد: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از جمله وظایف پلیس به شمار می رود و اعمال این ممنوعیت در همین راستا صورت می گیرد.

رئیس پلیس راه های استان کرمانشاه گفت: همکاران ما در سطح جاده ها، خودروهایی را که حامل مسافر در قسمت بار باشند را مشاهده کنند آن ها را متوقف و پس از اعمال قانون افرادی را که در محل های ممنوعه نشسته اند را پیاده خواهد کرد.

وی در پایان از مردم خواست ضمن همکاری با پلیس از وقوع حوادث تلخ جلوگیری کنند.

کد مطلب 4261319

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