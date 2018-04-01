  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۷:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شمار پروازهای نوروزی فرودگاههای مازندران رشد یافت

شمار پروازهای نوروزی فرودگاههای مازندران رشد یافت

ساری - مدیرکل فرودگاههای مازندران از افزایش شمار پروازهای فرودگاه های استان در ایام نوروز خبر داد.

سعداله وطنخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش شمار پروازها در فرودگاه های استان گفت: در فرودگاه رامسر دو پرواز به مقصد اصفهان و تهران افزوده شده است.

وی ادامه داد: در نوشهر نیز پروازهای مسیر مشهد از هفته ای دو سورتی به هفت روز هفته افزایش یافت و یک پرواز به مقصد تهران نیز اضافه شده است و در فرودگاه ساری نیز شش پرواز فوق العاده مشهد و سه پرواز عتبات عالیات داشته ایم.

مدیرکل فرودگاه های مازندران به لغو پرواز تهران – رامسر که قرار بود ساعت ۷ صبح یکشنبه انجام شود اشاره کرد و گفت: این پرواز به دلیل شرایط نامساعد جوی فرودگاه رامسر انجام نشده است.

کد مطلب 4261322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها