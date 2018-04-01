شمار پروازهای نوروزی فرودگاههای مازندران رشد یافت

سعداله وطنخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش شمار پروازها در فرودگاه های استان گفت: در فرودگاه رامسر دو پرواز به مقصد اصفهان و تهران افزوده شده است.

وی ادامه داد: در نوشهر نیز پروازهای مسیر مشهد از هفته ای دو سورتی به هفت روز هفته افزایش یافت و یک پرواز به مقصد تهران نیز اضافه شده است و در فرودگاه ساری نیز شش پرواز فوق العاده مشهد و سه پرواز عتبات عالیات داشته ایم.

مدیرکل فرودگاه های مازندران به لغو پرواز تهران – رامسر که قرار بود ساعت ۷ صبح یکشنبه انجام شود اشاره کرد و گفت: این پرواز به دلیل شرایط نامساعد جوی فرودگاه رامسر انجام نشده است.