فداکاری شهدا باعث ماندگاری انقلاب اسلامی ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد عابدی عصر یکشنبه در مراسم یادواره ۹۷شهید روستای میغان شاهرود به میزبانی حسینیه شهدای این روستا با بیان اینکه فداکاری شهدا، فرماندهان و رزمندگان ما در جنگ هشت ساله ایران و عراق باعث پایداری انقلاب شد، ابراز داشت: اگر این ایثار و از جان گذشتگیها نبود اکنون باید در داخل کشور با دشمنانی نظیر وهابیها و داعش میجنگیدیم لذا نقش شهدا در ماندگاری جمهوری اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست.
وی بابیان اینکه اسرائیل علیرغم همه ادعاهای خود از قدرت نظامی کشورهای اسلامی کاملا میترسد، افزود: علیرغم خوشخدمتیهای آل سعود به اسرائیل، این رژیم غاصب نتوانست در برابر موشکهای حزب الله مقاومت کند و نیروهای حزب الله موشکهای اسرائیلی را در داخل کشور خودشان منهدم کردند.
استاد حوزه علمیه قم بابیان اینکه شهدای مدافع حرم نقش بسیار مهمی در زمینگیر کردن دشمن در پشت مرزها ایفا کردند، ابراز داشت: نباید فراموش کنیم که امنیت امروز خود را مدیون خون شهدا هستیم بنابراین برگزاری یادواره های شهدا بهترین فرصت برای تبیین اهداف آنها محسوب میشود.
عابدی در ادامه تصریح کرد: دشمن که گزینههای نظامی را در قبال ایران ناکارآمد میداند می کوشد تا از طریق ایجاد بحران در خاورمیانه، همکاری با اسرائیل، آمریکا و ایجاد ناآرامی در منطقه به اهداف شوم خود دست یابد لذا در اینجا نقش حضور شهدا بیش از پیش آشکار میشود که با از خود گذشتی خود مانع دستیابی استکبار به اهداف شوم خود شدند.
وی افزود: دشمنان به هر ترفندی که بتوانند در تلاش برای رسیدن به اهداف خود هستند بنابراین این مهم میطلبد تا با هوشیاری کامل مراقب دسیسه های استکبار باشیم که برگزاری این قبیل مراسم و اجرای برنامه های فرهنگی و آگاه کردن نسل جدید میتواند درجلوگیری از پیش روی فرهنگی دشمن موثر باشد.
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