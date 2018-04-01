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۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۳۶

ترافیک پرحجم در ۱۶ محور مواصلاتی/۶ محور مسدود شد

ترافیک پرحجم در ۱۶ محور مواصلاتی/۶ محور مسدود شد

بر اساس گزارش های مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور در ۱۶ محور مواصلاتی ترافیک پر حجم گزارش شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر٬  بر اساس گزارش پلیس راهور مسافران در محدوده گدوک محور فیروزکوه و محدوده هزار چم محور کرج - چالوس با مه گرفتگی و کاهش دید روبرو هستند.   همچنین ترافیک در  مسیر شمال به جنوب محور هراز در محدوده‌های پارک جنگلی آمل تا نارنجستان و شنگلده تا  آب اسک و مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس در محدوده مرزن آباد تا دزبن  نیمه سنگین و طول محور پرحجم گزارش شده است.  

  طول هر دو مسیر رفت و برگشت محور فیروزکوه، مسیر شمال به جنوب محور رشت - قزوین در محدوده های رودبار - منجیل و لوشان در استان گیلان، هر دو مسیر آزادراه کرج - قزوین،  آزادراه ملک آباد- مشهد و محورهای قوچان - مشهد  و تربت حیدریه - مشهد در خراسان رضوی،  محورهای اصفهان - شیراز و اصفهان - کاشان  و کاشان - قم، آزادراه قم به تهران، محور شیراز - اصفهان،  محورهای تبریز - مرند،   تبریز- صوفیان،  تبریز - آذرشهر و تبریز - زنجان ترافیک پرحجمی دارند.   سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.  

محورهای  اولنگ – شاهرود در استان‌های گلستان و سمنان، محور دیزین - شمشک در استان‌های تهران و البرز، محور فرعی گنجنامه - تویسرکان در استان همدان مسدود هستند.   محور دره شهر - پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین استان ایلام به علت ریزش کوه مسدود شده  و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.

  محور شوش - فتح المبین در استان خوزستان به علت طغیان رودخانه و تخریب پل و کمربندی آذرشهر به پل غله زار در آذربایجان شرقی  به دلیل سیلابی شدن رودخانه مسدود شده‌اند. پایه‌های پل غله‌زار شکسته شده و مسیر جایگزین از داخل شهر آذر شهر است.

کد مطلب 4261334

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