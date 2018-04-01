ترافیک پرحجم در ۱۶ محور مواصلاتی/۶ محور مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر٬ بر اساس گزارش پلیس راهور مسافران در محدوده گدوک محور فیروزکوه و محدوده هزار چم محور کرج - چالوس با مه گرفتگی و کاهش دید روبرو هستند. همچنین ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور هراز در محدوده‌های پارک جنگلی آمل تا نارنجستان و شنگلده تا آب اسک و مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس در محدوده مرزن آباد تا دزبن نیمه سنگین و طول محور پرحجم گزارش شده است.

طول هر دو مسیر رفت و برگشت محور فیروزکوه، مسیر شمال به جنوب محور رشت - قزوین در محدوده های رودبار - منجیل و لوشان در استان گیلان، هر دو مسیر آزادراه کرج - قزوین، آزادراه ملک آباد- مشهد و محورهای قوچان - مشهد و تربت حیدریه - مشهد در خراسان رضوی، محورهای اصفهان - شیراز و اصفهان - کاشان و کاشان - قم، آزادراه قم به تهران، محور شیراز - اصفهان، محورهای تبریز - مرند، تبریز- صوفیان، تبریز - آذرشهر و تبریز - زنجان ترافیک پرحجمی دارند. سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

محورهای اولنگ – شاهرود در استان‌های گلستان و سمنان، محور دیزین - شمشک در استان‌های تهران و البرز، محور فرعی گنجنامه - تویسرکان در استان همدان مسدود هستند. محور دره شهر - پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین استان ایلام به علت ریزش کوه مسدود شده و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.

محور شوش - فتح المبین در استان خوزستان به علت طغیان رودخانه و تخریب پل و کمربندی آذرشهر به پل غله زار در آذربایجان شرقی به دلیل سیلابی شدن رودخانه مسدود شده‌اند. پایه‌های پل غله‌زار شکسته شده و مسیر جایگزین از داخل شهر آذر شهر است.