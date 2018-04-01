آماده باش کامل پلیس راه استان ایلام در روز طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده اظهار داشت:در روز ۱۳فروردین، تمامی عوامل پلیس راه در آماده باش صددرصدی بوده و به شکل گشت محسوس و نامحسوس در سطح محورهای مواصلاتی نسبت به روان سازی ترافیک اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد:م اموران پلیس راه در روز طبیعت با تخلفات حادثه ساز همچون(سبقت غیر مجاز-سرعت غیر مجاز-انحراف به چپ-استفاده از تلفن همراه-حرکات مارپیچ و عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده و سرنشینان)برخورد بدون اغماض داشته و اجازه حمل مسافر با وانت و کامیون را به رانندگان این دسته از وسایل نقلیه نخواهد داد و بر اساس قانون از ادامه حرکت چنین خودروهایی جلوگیری خواهند کرد.

وی همچنین افزود: رانندگان موتورسیکلت ها باید توجه داشته باشند که حمل سرنشین اضافی و همچنین بار به وسیله موتورسیکلت ممنوع بوده و در صورت رویت ماموران پلیس راه، با آن ها برخورد و رانندگان موتورسیکلت که بدون استفاده از کلاه ایمنی در جاده ها تردد می کنند نسبت به اعمال قانون و توقیف آن ها اقدام می شود.

سرهنگ همتی زاده در پایان خاطر نشان کرد:رانندگان عزیز در روز سیزدهم فروردین(روز طبیعت) با برنامه ریزی مناسب بازگشت از سفر را به ساعات پایانی موکول نکنند و با رعایت صبر و حوصله و پرهیز از هرگونه عجله و شتاب بی مورد رانندگی کرده تا انشاءالله شاهد تصادفات دلخراش رانندگی در سطح جاده ها نباشیم.