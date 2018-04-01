به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدپور بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان گیلان، اظهار کرد: در حال حاضر محور رشت به قزوین دارای بار ترافیکی پر حجم به ویژه در محورهای خروجی است.

وی با بیان اینکه براساس اعلام مرکز کنترل ترافیک پلیس راه در مسیر غرب استان گیلان در محدوده کمربندی آستارا حد فاصل تقاطع راه آهن بار ترافیکی از حجم زیادی برخوردار است، افزود: در محور تالش به سمت آستارا و برعکس در محدوده پل خطبه سرا از ابتدای تعطیلات نوروزی تا به امروز شاهد حجم زیاد ورود و خروج خودرو بودیم.

رئیس پلیس راه گیلان همچنین در ادامه به وضعیت ترافیکی محورهای شرقی استان نیز اشاره کرد و گفت: در این محورها بیشتر بار ترافیکی در حوزه ورودی به استان است.

سرهنگ محمدپور همچنین به اعمال محدودیت ترافیکی از ساعت ۸ صبح امروز در محورهای استان گیلان نیز اشاره کرد و گفت: طی این مدت از ورود وسایل نقلیه باری به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی در مسیر رشت به قزوین و برعکس و همچنین محدوده آستارا به اردبیل و برعکس جلوگیری شده که این محدودیت ترافیکی تا ساعت ۲۴ امشب نیز ادامه دارد.

به گفته این مسئول محدودیت های ترافیکی برای روز طبیعت نیز در محورهای مذکور و همچنین در محورهای تفرجگاهی و فرعی با توجه به پایان تعطیلات نوروزی و بازگشت مسافران و هچنین حضور در طبیعت اعمال می شود.