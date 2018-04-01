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۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۵۱

در گفت و گو با رسانه ها مطرح شد؛

تردد در محورهای لرستان به مرز ۸ میلیون خودرو رسید

تردد در محورهای لرستان به مرز ۸ میلیون خودرو رسید

خرم‌آباد- معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان گفت: تردد در محورهای لرستان به مرز هشت میلیون خودرو رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آغاز سفرهای نوروزی تا پایان روز یازدهم فروردین‌ماه قریب به هشت میلیون وسیله نقلیه در محورهای لرستان تردد کردند.

وی گفت: از ۲۳ اسفندماه تا یازدهم فروردین سال جاری، تردد هفت میلیون و ۸۹۸ هزار و ۱۱۳ وسیله نقلیه توسط ۶۲ دستگاه تردد شمار درراه‌های لرستان ثبت‌شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰.۳۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان افزود: سهم وسایل نقلیه سنگین از این میزان تردد ۱۲.۹۱ درصد و سرعت متوسط در محورهای استان ۷۸.۶ کیلومتر بر ساعت گزارش‌شده است.

امرایی بابیان اینکه بیشترین سرعت وسایل نقلیه طی این ایام در آزادراه پل زال- خرم‌آباد ثبت‌شده است، اظهار کرد: محور سه‌راهی چالان‌چولان(بروجرد) - خرم‌آباد و بروجرد- بیرانشهر به ترتیب بیشترین و کمترین تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

کد مطلب 4261360

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