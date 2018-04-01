محور شوش - فتح المبین تا بعد بازسازی پل مسدود است

سرهنگ رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور شوش به فتح المبین از قبل عید به دلیل بارندگی دچار مشکل و مسدود شد چون پل اصلی آن در حال تعریض است و بارندگی پل شناور ارتش را هم تخریب کرد.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر یک ماه است که این محور مسدود شده است، افزود: همه خودروها از محور جایگزین یعنی دهلران به سمت فتح المبین و فکه حرکت می کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: کارهای اصلی تعریض پل این محور انجام شده و تنها باید اعتبار اندکی برای اتمام کار نهایی به آن اختصاص دهند.

سرهنگ دولتشاهی بیان کرد: محور شوش به فتح المبین تا بعد از بازسازی پل در حال تعریض آن مسدود خواهد بود و خودروها باید از محور جایگزین یعنی دهلران تردد کنند.