اغلب داروهای قاچاق به ایران تقلبی هستند

دکتر مهدی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اغلب کشورها برای جلوگیری از قاچاق دارو راه حل های منطقی در نظر می گیرند اما در کشور ما به جای آسان ساختن اجازه ورود داروهای مورد نیاز به کشور ، برای ورود دارو تا حد امکان ممنوعیت ایجاد می کنند.

وی به بی تدبیری و ناتوانی مدیران وزارت بهداشت در دامن زدن به افزایش ورود داروهای قاچاق به کشور اشاره کرد و گفت : سالانه مقادیر زیادی دارو به کشور قاچاق می شود که اغلب آنان تقلبی بوده و مصرف آنان برای مردم به منزله استفاده سم است و این در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت نسبت به این امر بی توجه هستند.

محمدزاه تصریح کرد: ورود افراد غیر متخصص به سیستم دارویی کشور باعث افزایش ورود داروهای قاچاق به کشور شده است و این امر به جایی رسیده که رئیس قوه قضائیه نیز نسبت به برخورد شدید با این معضل هشدار داده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین گفت: گرچه تشدید برخورد دستگاه قضائی کشور می تواند قاچاق دارو را تا حدودی در کشور کنترل کند اما به طور حتم راه حل نهایی برای مبارزه با قاچاق دارو نیست و این امر نیاز به برنامه ریزی اساسی و منطقی دارد.