۴۵ هزار نفر از جاذبه های گردشگری شهرستان خوسف بازدید داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی یکشنبه شب در بازدید از ستاد خدمات سفر و در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: از ابتدای تعطیلات نوروزی بیش از ۴۵ هزار نفر از جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری این شهرستان بازدید داشته اند.

وی با اشاره به دهکده گردشگری خوسف بیان کرد: از ابتدای تعطیلات تاکنون بیش از ۱۲ هزار نفر از این دهکده بازدید داشته اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خوسف بیان کرد: همچنین تاکنون بیش از پنج هزار نفر در مراکز اقامتی نیز اسکان یافته اند.

وی با اشاره به جاذبه گردشگری سلامت آبگرم معدنی لوت بیان کرد: از ابتدای تعطیلات بیش از دو هزار نفر از این جاذبه بازدید داشته اند.

صالحی با بیان اینکه باید جاذبه های گردشگری را به مسافران نیز معرفی کنیم، افزود: تور خوسف گردی در راستای معرفی این جاذبه ها فعال بوده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خوسف بیان کرد: طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزایش بازدید و اقامت مسافران نوروزی برخوردار بوده ایم.