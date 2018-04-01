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۱۲ فروردین ۱۳۹۷، ۲۲:۴۷

با تلاش نجاتگران هلال احمر و هیئت کوهنوردی؛

پیکر کوهنورد مفقود تبریزی پیدا شد

پیکر کوهنورد مفقود تبریزی پیدا شد

تبریز- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی گفت: با تلاش نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر و هیئت کوهنوردی پیکر کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات میشو پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی؛ مثنی حیاتی با اعلام این خبر گفت :بعد از ۷۳ روز از گم شدن کوهنورد تبریزی در ارتفاعات میشو مرند، امروز یکشنبه ۱۲ فروردین، پیکر وی توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر و کوهنوردان هیئت کوهنوردی استان پیدا شد.

وی ادامه داد؛ کوهنورد یاد شده روز جمعه ۲۹ دی ماه سال گذشته در ارتفاعات میشو گم شده بود که بعد از ۷۳ روز جستجو توسط نجاتگران تیم تخصصی امداد ونجات کوهستان استان و نجاتگران هلال احمر استان ، هیئت کوهنوردی استان و شهرستان مرند و سایر نیروهای امدادی و انتظامی  امروز یکشنبه ۱۲ فروردین حوالی ظهر پیکر وی پیدا و تحویل نیروی انتظامی گردید.

کد مطلب 4261405

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