مرگ مشکوک یک روحانی در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، یک روحانی مبارز درشهرستان دزفول که نسبت به فعالیت مرموز برخی فرقه های منتسب به دراویش که فعالیت های غیر قانونی این جمع برای قوه قضائیه مسجل و بخشنامه ای نیز در این خصوص صادر شده، کشته شده است.

ابوالقاسمی روحانی مبارزی که بطور مشکوک کشته شده، مدیر داخلی حوزه علمیه آیت الله قاضی دزفول بوده است.

این اخبار درحالی است که همهمه ای درمیان بسیجیان ومومنان شهرستان دزفول برپا شده که به راهپیمایی بزرگ دراعتراض به مرگ این روحانی تبدیل شده است، بطوری که مردم معترض درخواست پیگیری دولت برای کشف مرگ مشکوک این روحانی و جمع آوری این جریان فکری را دارند.

این درحالی است که منبع آگاه مذکوردر شهرستان دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر، مرگ این روحانی را "گاز گرفتگی" آن هم بعد از برگشت وی از یک میهمانی عنوان کرد.

این منبع آگاه همچنین اظهارداشت : آتش نشانی دزفول نیز در گزارش خود مرگ این روحانی را "گاز گرفتگی" اعلام کرده است.

به گفته منبع فوق تاکنون هیچ شکایتی درخصوص مرگ مشکوک این روحانی به مقامات ارشد نظامی و انتظامی این شهرستان ارائه نشده است.