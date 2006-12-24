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۳ دی ۱۳۸۵، ۲۰:۳۵

مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت آیت الله جواد تبریزی در قم برگزار شد

مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت آیت الله جواد تبریزی در قم برگزار شد

چهلمین روز درگذشت آیت الله شیخ جواد تبریزی با حضور علما و مسئولان استان در مسجد اعظم قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله شیخ جواد تبریزی از مراجع عظام تقلید یکشنبه شب با حضور مراجع عظام تقلید حضرات آیات مکارم شیرازی ، وحید خراسانی ، شبیری زنجانی ، آیت الله محتاج استاندار و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری استان قم و اقشار مختلف مردم یکشنبه شب در مسجد اعظم قم برگزار شد .

در این مراسم که با استقبال گسترده مردم استان و شاگردان آن حضرت روبرو شده بود حجت الاسلام حاج آقا حسین انصاریان یکی از فضلای حوزه علمیه قم ضمن تبیین مقام علمی ومعنوی آیت الله تبریزی گفت : آن حضرت همچون خورشیدی فضای سرد زندگی را گرما می داد .

وی از عالمان دین به عنوان هدایتگران انسان و وارثان انبیاء الهی نام برد و تصریح کرد : عالمانی همچون آیت الله شیخ جواد تبریزی با اخلاص خود جای خالی ائمه را پر می کنند و مبنای کشتی هدایت و زندگی جامعه هستند .

انصاریان همچنین در ادامه بهداشت معنوی جامعه را ضعیف عنوان کرد و افزود : حوزه های علمیه باید در پرکردن خلاء های معنوی کشور کوشا باشند .

لازم به ذکر است در ابتدای این مراسم با ذکر مرثیه سرایی یاد و خاطره آن عالم فرزانه گرامی داشته شد.

کد مطلب 426143

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