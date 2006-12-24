مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت آیت الله جواد تبریزی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله شیخ جواد تبریزی از مراجع عظام تقلید یکشنبه شب با حضور مراجع عظام تقلید حضرات آیات مکارم شیرازی ، وحید خراسانی ، شبیری زنجانی ، آیت الله محتاج استاندار و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری استان قم و اقشار مختلف مردم یکشنبه شب در مسجد اعظم قم برگزار شد .

در این مراسم که با استقبال گسترده مردم استان و شاگردان آن حضرت روبرو شده بود حجت الاسلام حاج آقا حسین انصاریان یکی از فضلای حوزه علمیه قم ضمن تبیین مقام علمی ومعنوی آیت الله تبریزی گفت : آن حضرت همچون خورشیدی فضای سرد زندگی را گرما می داد .

وی از عالمان دین به عنوان هدایتگران انسان و وارثان انبیاء الهی نام برد و تصریح کرد : عالمانی همچون آیت الله شیخ جواد تبریزی با اخلاص خود جای خالی ائمه را پر می کنند و مبنای کشتی هدایت و زندگی جامعه هستند .

انصاریان همچنین در ادامه بهداشت معنوی جامعه را ضعیف عنوان کرد و افزود : حوزه های علمیه باید در پرکردن خلاء های معنوی کشور کوشا باشند .

لازم به ذکر است در ابتدای این مراسم با ذکر مرثیه سرایی یاد و خاطره آن عالم فرزانه گرامی داشته شد.