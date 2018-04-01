۳۸ هزار نفر به مراکز درمانی لرستان مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد قابل توجه مجموعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ایام نوروز؛ عملکرد بیمارستان ها، مراکز درمانی و فوریت های پزشکی را در این تعطیلات بسیار خوب و مثبت قلمداد کرد.

وی با تشریح آمار عملکرد مجموعه درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ۲۸ اسفندماه سال گذشته تا ۱۲ فروردین ماه جاری در قالب طرح سلامت نوروزی، تصریح کرد: تعداد کل مراجعین سرپایی و بستری اورژانس در این ایام ۳۸ هزار و ۳۷۵ نفر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد بیماران بستری شده در بخش های عادی را یک هزار و ۷۱۷ نفر اعلام کرد و افزود: تعداد بیماران بستری شده در بخش های ویژه ۴ هزار و ۱۹۱ نفر بوده است.

ساکی با اشاره به اینکه تعداد بیماران ارجاعی توسط فوریت های پزشکی استان، یک هزار و ۵۴۲ نفر بوده است، گفت: تعداد مصدومین ترافیکی ارجاعی توسط فوریت های پزشکی لرستان ۷۸۸ نفر بوده است.

وی یادآور شد: تعداد اعمال جراحی اورژانسی صورت گرفته در بیمارستان ۹۷۷ نفر و تعداد اعمال جراحی الکتیو صورت گرفته در بیمارستان ۴۵۹ نفر بوده است.