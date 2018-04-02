حمله خمپاره ای پاکستان به ولایت «کنر» افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مسئولان امنیتی ولایت کنر افغانستان اعلام کردند که نظامیان پاکستانی، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵۵ خمپاره را به شهر های «دانگام» و «شلتن» این ولایت پرتاب کرده‌اند.

«فریدالله دهقان» سخنگوی رئیس پلیس کنر گفت که هرچند این حملات تلفات جانی در پی نداشته، اما خسارات مالی زیادی برجای گذاشته است.

به گفته وی، این ولایت از چند سال قبل، شاهد حملات نظامیان پاکستانی بوده و در نتیجه آن، ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شده‌اند.

دهقان در ادامه افزود که در نتیجه این حملات، صدها خانواده در کنر نیز مجبور به ترک خانه‌های‌ خود شده‌اند.

این درحالی است که پیشتر وزارت امور خارجه افغانستان حملات نظامیان پاکستانی را محکوم کرد و خواستار توقف فوری آن شده بود.

وزارت خارجه افغانستان گفته بود که حملات خمپاره ای پاکستان در کنر با هدف ایجاد زمینه برای فعالیت گروه‌های تروریستی در این ولایت صورت می گیرد.

از سویی هم، دولت افغانستان سال گذشته از دولت پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با حملات خمپاره ای این کشور شکایت کرد.