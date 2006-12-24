کشته و زخمی شدن 62 عراقی و پنج نظامی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس عراق اعلام کرد که یک فرد حامل کمربند انفجاری با نفوذ در بین نیروهای مرکز پلیس شهر"المقدادیه" در شمال شرقی شهر بغداد و منفجر کردن خود، هفت پلیس را کشته و 30 نفر دیگر از آنها را زخمی کرد.

در همین حال، انفجار دو بمب در منطقه "خانقین" در شمال استان دیالی عراق نیز به کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن 16نفر دیگر منجر شد و یک منبع وزارت دفاع عراق نیز از کشف اجساد 9 فرد ناشناس در شهر "الدیوانیه" و رودخانه فرات خبر داد.

یک سرهنگ پلیس عراق نیز گفت که افراد مسلح سه نیروی پلیس و یک غیرنظامی را در شهر "موصل" در شمال عراق به قتل رساندند.

از سوی دیگر، اصابت یک گلوله خمپاره به ورزشگاه باشگاه الزورا در شهر بغداد نیز به زخمی شدن چهار نفر از بازیکنان فوتبال منجر شد.

این درحالیست که "سیف الدین علی احمد" از مسئولان بلندپایه امنیتی منطقه کردستان عراق امروز از بازداشت دهها نفر از هواداران گروههای اسلام گرا در مناطق "حلبچه" و اطراف آن در شمال عراق خبر داد که مظنون به "ارتباط با جماعت انصار الاسلام" هستند و این جماعت متهم به دست داشتن درخشونت های این منطقه است.

در همین حال، ارتش آمریکا امروز در بیانیه ای اعلام کرد که پنج نظامی این کشور دیروز در حملات جداگانه در مناطق مختلف بغداد کشته شده اند که با احتساب این افراد؛ شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در عراق از زمان حمله به این کشور درماه مارس سال 2003میلادی به 2 هزار و 965 نفر رسیده است.