خروج «پ ک ک» از سنجار به دنبال تهدیدات ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، فهد حامد فرماندار سنجار از عقب نشینی پ ک ک از سنجار عراق خبر داد.

وی افزود: افراد مسلح پ ک ک از سنجار عقب نشینی کردند. همه افراد پ ک ک که تعداد آنها بالغ بر ۱۰۰۰ نفر می شود از سنجار عقب نشینی کردند. نیروهای لشگر ۱۵ ارتش عراق در منطقه مستقر شده است تا از این منطقه حمایت کند.

فرماندار سنجار گفت: به دنبال تهدیدات ترکیه درباره دخالت نظامی در منطقه سنجار موجی از نگرانی ساکنان سنجار را فرا گرفته است.

حامد از دولت مرکزی خواست که زمینه پیوستن جوانان ایزدی به ارتش و پلیس عراق برای حمایت از مناطقشان را هموار کند.

شایان ذکر است که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، روز ۲۶ مارس گفت که اگر دولت عراق شبه‌نظامیان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) را از منطقهٔ سنجار در نزدیکی مرزهای سوریه نراند، ارتش ترکیه آمادهٔ حمله به این منطقه خواهد شد.

اردوغان روز ۲۱ مارس طی مراسمی در آنکارا، خطاب به عراق گفت: «اگر شما نمی‌توانید مشکل [پ.ک.ک] را حل کنید، یک شب ما بدون این‌که به کسی بگوییم، وارد سنجار می‌شویم.

گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که پ.ک.ک عقب‌نشینی تاکتیکی را شروع کرده است تا بهانه را از دست ترکیه برای انجام یک عملیات نظامی بگیرد این حرکت ممکن است برای تغییر نظر ترکیه کافی نباشد. در واقع، بسیار محتمل است که آنکارا مانند انتقال کنترل منبج از یگان‌های مدافع خلق به شورای نظامی منبج، آن را یک نیرنگ و صحنه‌سازی برآورد کند.

بنابراین، در حالی که ارتش ترکیه عملیات خود را علیه پایگاه‌های پ ک ک در قندیل افزایش می‌داد، پایگاه‌هایی نیز در این منطقه ساخت و پست‌های دیده‌بانی و بازرسی ایجاد کرد. طبق گزارش رسانه ها، ارتش ترکیه بر روی ایجاد یک منطقه به عرض ۱۵ کیلومتر به عنوان «منطقه حائل امن» در منطقهٔ هاکورک-کانی‌راش در نزدیکی قندیل تمرکز کرده است.

در گذشته، ترکیه عملیات مشابهی را انجام داده اما موفق نشده بود. این بار تاکتیک ترکیه این نیست که حمله کند و بازگردد، بلکه می‌خواهد حمله کند و بماند.