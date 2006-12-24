هشدار اسپانیا درباره منتفی شدن امکان عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوآناتولین، "آلبرتو ناوارو" معاون وزیر امور خارجه اسپانیا در امور اتحادیه اروپا اخیراً هشدار داده است که بسته شدن درب این اتحادیه به روی ترکیه می تواند پیامدهای بسیار منفی داشته باشد.

ناوارو در سخنرانی خود در کنفرانسی در زاراگوزا، حمایت قوی کشورش را از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اعلام کرد و با اشاره به تعلیق گفتگوها بین آنکارا و بروکسل گفت: چیز مهمی که وجود دارد این است که ترکیه به گفتگوهای خود با اتحادیه اروپا ادامه دهد، مسیر ترکیه باید به سوی بروکسل و به اروپا نزدیک تر باشد.

وی ترکیه را عاملی مهم در ثبات خاورمیانه توصیف و عدم ورود این کشور به اتحادیه اروپا را بسیار منفی ارزیابی کرد.

ناوارو با اشاره به عضویت ترکیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، همچنین بازار 70 میلیونی این کشور را برای فروش کارهای مصرفی مهم می داند.

وی همچنین با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در ترکیه از جمله لغو مجازات اعدام اضافه کرد که اتحادیه همیشه نیاز به یک ترکیه اروپایی تر دارد.

آلبرتو ناوارو همچنین بر این باور است که ترکیه اقدام به اصلاحات بیشتر خواهد کرد.

در همین رابطه همچنین عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه به تلاش های کشورش برای عضویت در اتحادیه اروپا تاکید کرده است.

معاون وزیر امور خارجه اسپانیا همچنین در ادامه سخنرانی خود به وضعیت بد اقتصاد، میزان درآمد سرانه، تورم و اقتصاد بسته در اسپانیا در هنگام عضویت این کشور در اتحادیه اروپا در سال 1986 و مقایسه آن با شرایط فعلی اشاره کرد که اکنون وضعیت بهبود پیدا کرده و اسپانیا از اقتصادی باز برخوردار است.