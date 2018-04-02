صادرات از مرز رازی خوی ۱۷ درصد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر گمرک ریلی و زمینی رازی خوی در این خصوص گفت: در یکسال گذشته ۳۵ میلیون دلار انواع کالا از طریق گمرک ریلی و بازارچه رازی به خارج از کشور صادر شدکه این میزان صادرات در مقایسه با سال گذشته ۱۷ درصد رشد دارد.

جعفری افزود: کنسانتره، سیمان خاکستری، نمک صنعتی، سنک تزئینی کوپ و ایزوبام از مهمترین کالاهای صادرات از گمرک ریلی رازی خوی و کاپی کوی ترکیه به مقصد کشورهای ترکیه، آلمان، ایتالیا، بلغارستان، گرجستان و یونان بوده است.

وی همچنین از افزایش ۸۰ درصدی ارزش ترانزیت داخلی و خارجی کالا از گمرک ریلی رازی در این مدت هم خبر داد و گفت: در این مدت ۴۲۰ هزار تن انواع کالا به ارزش۴۵۷ میلیون دلار از این مرز ترانزیت شده است.

جعفری میزان تزانزیت داخلی را بیش از ۱۷۷ هزارتن به ارزش ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار اعلام و تصریح کرد: این رقم ازنظر وزنی ۸۴ و ارزش ۷۳ درصد درمقایسه باسال گذشته رشد داشته است.

مدیر گمرک رازی انواع یراق الات، ام دی اف، نئوپان، لوازم خانگی و خاک روی را عمده ترانزیتی اعلام کرد و افزود: در یکسال گذشته بیش از یک میلیون مسافر با ۶۰ هزار دستگاه خودرو سواری از مرز رازی کاپی کوی تردد کرده اند که در مقایسه بامدت مشابه پارسال ۱۰۰ در صد درصد رشد دارد.

گمرک ریلی رازی خوی تنها کمرگ ریلی ایران در شمال آذربایجان غربی است.