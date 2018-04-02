تخریب بخش شمالی پلاسکو امکان پذیر نیست

افشین حبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر٬ در خصوص بلاتکلیفی احداث ساختمان جایگزین پلاسکو گفت: این موضوع به بنیاد مربوط می‌شود اما تخریب بخش شمالی ساختمان پلاسکو امکان پذیر نیست زیرا هم میراث اجازه چنین تخریبی را نداده است و هم کسبه این بخش توانستند مجوزهای لازم برای ایمنی بخش شمالی آن کسب کنند.

وی ادامه داد: موانع توقف ساختمان جدید پلاسکو باید توسط مالک رفع شود و در حال حاضر هیچ گونه فعالیت ساختمانی دراین محل انجام نمی‌شود زیرا مالک پروانه‌ای از شهرداری نگرفته و در صورت درخواست پروانه و کسب آن می توانند اقدام به آغاز فعالیت های ساختمانی کند.