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۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۱۹

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران:

تخریب بخش شمالی پلاسکو امکان پذیر نیست

تخریب بخش شمالی پلاسکو امکان پذیر نیست

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران گفت تخریب بخش شمالی ساختمان پلاسکو امکان پذیر نیست.

افشین حبیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر٬ در خصوص بلاتکلیفی احداث ساختمان جایگزین پلاسکو گفت: این موضوع به بنیاد مربوط می‌شود اما تخریب بخش شمالی ساختمان پلاسکو امکان پذیر نیست زیرا هم میراث اجازه چنین تخریبی را نداده است و هم کسبه این بخش توانستند مجوزهای لازم برای ایمنی بخش شمالی آن کسب کنند.

وی ادامه داد: موانع توقف ساختمان جدید پلاسکو باید توسط مالک رفع شود و در حال حاضر هیچ گونه فعالیت ساختمانی دراین محل انجام نمی‌شود زیرا مالک پروانه‌ای از شهرداری نگرفته و در صورت درخواست پروانه و کسب آن می توانند اقدام به آغاز فعالیت های ساختمانی کند.

کد مطلب 4261524
نورا حسینی

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