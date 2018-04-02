مراجعه ۲میلیون و ۱۳۲ هزار نفر به اورژانس بیمارستان ها

به گزارش خبرنگار مهر٬ پیرحسین کولیوند با اشاره به آمار مصدومین کشور تا ۱۲ فروردین ماه گفت : ۱۷۹ هزار ۵۵۱ مصدوم در ۱۲ روز نخست امسال به اورژانس سراسر کشور مراجعه کرده اند . همچنین کل حوادث ترافیکی در این مدت ۳۹ هزار ۹۸۴ بوده و ۳۴ عزار ۴۷۰ اعزام مصدومین ترافیکی را در این مدت داشته ایم.

وی ادامه داد : ۲ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۴۶۸ هزار مراجعه به اوژانس های بیمارستان ها را شاهد بوده ایم که منجر به بستری شدن ۸۰ هزار و ۵۲۳ تن در بخش های ویژه بیمارستانی شده و ۳۲ هزار ۵۵۴ تن اعمال اورژانس ،۲۱ هزار و ۲۷۹ تن اعمال الکتیو شده است . در این مدت همچنین یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۱ مواد عذایی معدوم شده و ۱۰ هزار و ۶۰ نفر نیز به مراجع غذایی معرفی و ۲ هزار و ۶۸ واحد صنفی نیز پلمپ شده اند.

به گفته کولیوند بیشترین بیماری ها در این مدت مربوط به بیماری‌های قلبی تنفسی گوارشی، مغزی بوده است.