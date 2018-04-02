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۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۲:۰۲

سرپرست اورژانس کشور اعلام کرد؛

مراجعه ۲میلیون و ۱۳۲ هزار نفر به اورژانس بیمارستان ها

مراجعه ۲میلیون و ۱۳۲ هزار نفر به اورژانس بیمارستان ها

سرپرست سازمان اورژانس کشور آمار کل مصدومان تا روز دوازدهم فروردین ۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر٬ پیرحسین کولیوند با اشاره به آمار مصدومین کشور تا ۱۲ فروردین ماه گفت : ۱۷۹ هزار ۵۵۱ مصدوم در ۱۲ روز نخست امسال به اورژانس سراسر کشور مراجعه کرده اند . همچنین کل حوادث ترافیکی در این مدت ۳۹ هزار ۹۸۴ بوده و ۳۴ عزار ۴۷۰ اعزام مصدومین ترافیکی را در این مدت داشته ایم.

وی ادامه داد : ۲ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۴۶۸ هزار مراجعه به اوژانس های بیمارستان ها را شاهد بوده ایم که منجر به بستری شدن ۸۰ هزار و ۵۲۳ تن در بخش های ویژه بیمارستانی شده و ۳۲ هزار ۵۵۴ تن اعمال اورژانس ،۲۱ هزار و ۲۷۹ تن اعمال الکتیو شده است . در این مدت همچنین یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۱ مواد عذایی معدوم شده و ۱۰ هزار و ۶۰ نفر نیز به مراجع غذایی معرفی  و ۲ هزار و ۶۸ واحد صنفی نیز پلمپ شده اند.

به گفته کولیوند بیشترین بیماری ها در این مدت مربوط به بیماری‌های قلبی تنفسی گوارشی، مغزی بوده است.

کد مطلب 4261544

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