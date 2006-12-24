به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهورعصریکشنبه در جلسه هیئت وزیران با بیان اینکه صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که تحت فشار آمریکا و انگلیس برای تحریم جمهوری اسلامی ایران انجام شد، کوچکترین تاثیری در حرکت یکپارچه و پیشتازانه ملت ایران برای رسیدن به قلههای افتخار و عزت و پیشرفت نخواهد داشت ، تاکید نمود: جمهوری اسلامی ایران فنآوری هسته ای صلح آمیز و موشکهای دوربرد را با تکیه بر تواناییهای داخلی بهدست آورده و کسانی که با صدور قطعنامه تحریم و تبلیغات فریبنده و دروغین پس از آن قصد حفظ آبروی خود را دارند، در 27 سال گذشته نیز با تحریم نانوشتهای از انتقال این فنآوری ها و قطعات به ایران جلوگیری میکردند.
احمدی نژاد با تاکید بر اینکه دستیابی به فنآوری هسته ای صلح آمیز با استفاده از تواناییهای دانشمندان جوان ایرانی، مسیر روشن و تعیینشده نظام است، گفت : آنها مدتهاست که ما را برای محروم کردن از پیشرفت و حقوق مسلم خود تهدید میکنند و خود نیز بهتر میدانند که این تهدیدها و تحریمها هیچ اثری ندارد و هدف اصلی از صدور این قطعنامه، حفظ آبروی آمریکا و انگلیس بود
دکتر احمدینژاد با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران کاملا به قوانین و معاهدات بینالمللی پایبند بوده و براساس گزارشهای آژانس انرژی اتمی هیچ انحرافی در برنامه هسته ای خود نداشته است، افزود: متاسفانه برخورد خلاف قانون و دوگانه سازمانهای بینالمللی با این موضوع سبب میشود جمهوری اسلامی ایران در روابط خود با آنها تجدید نظر کند.
رییسجمهور افزود: کشورهایی که بانی صدور قطعنامه تحریم علیه ایران هستند، به عدهای معدود در داخل کشور دل بستهاند که با سر و صدا و تبلیغات در جهت ایجاد ترس و تفرقه در میان مردم حرکت کنند؛ درحالی که دستیابی به فنآوری صلحآمیز هسته ای خواسته ملی همه ایرانیان داخل و خارج کشور است و چنین اقداماتی هیچ تاثیری در وحدت و همدلی مردم ما نخواهد داشت.
دکتر احمدینژاد همچنین با اشاره به برخی تحلیلهای غلط از حضور پرصلابت و باشکوه مردم ایران در انتخابات اخیر گفت: پیام انتخابات اخیر پایبندی کامل مردم ایران به ارزشها و آرمانهای اسلام و انقلاب، همبستگی ملی و هوشمندی و زمانشناسی مردم ایران است.
رییسجمهور با تاکید بر اینکه این حضور عظیم ملت ایران در انتخابات موجب قدرشناسی بیشتر دولتمردان و سنگینتر شدن مسئولین و دین آنها به مردم شد، افزود: مردم بار دیگر ثابت کردند که باندبازیها و جناحگراییها را قبول ندارند و اگر مسئولان با دوری از فعالیتهای حزبی و سیاسی بر خدمت بهتر به مردم متمرکز شوند، مردم نیز با حضور گسترده تر و پرشور در صحنهها، بستر را برای خدمتگزاری مناسبتر آنان فراهم میکنند.
در این جلسه همچنین تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی مطرح و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
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