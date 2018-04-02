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۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۵:۰۹

تصادف زنجیره‌ای در محور زابل به نهبندان ۱۲ نفر مصدوم بر جای گذاشت

تصادف زنجیره‌ای در محور زابل به نهبندان ۱۲ نفر مصدوم بر جای گذاشت

زاهدان - تصادف زنجیر ه‌ای یک دستگاه خودروی سواری زانتیا و ۳ دستگاه خودروی سواری پراید در محور زابل به نهبندان ۱۲ نفر مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل، در پی  تصادف زنجیره ای یک دستگاه خودروی سواری  زانتیا و سه دستگاه خودروی سواری پراید در محدوده شهرستان نیمروز و در محور زابل _ نهبندان کیلومتر ۶۵ زابل ۱۲ نفر مصدوم  شدند.

گفتنی است پس از وقوع این حادثه و اعلام موضوع  مقارن با ساعت ۹ و ۴۱ دقیقه به مرکز پیام  فوریت‌های پزشکی زابل، بلافاصله ۴ تیم امدادی از پایگاه های اورژانس جاده ای میل نادر، بندان، شهری زابل و ایستگاه سلامت شماره ۲ به محل حادثه اعزام و بر بالین مصدومین حاضر و اقدامات درمانی اولیه  را آغاز کردند.

براساس این گزارش، ۱۰ نفر مصدوم این حادثه توسط تیم های اورژانس ۱۱۵ جهت ادامه درمان به بیمارستان امیرالمومنین(ع) زابل منتقل و ۲ نفر مصدوم دیگر این حادثه نیز به صورت سرپایی در محل، از خدمات فوریت‌های پزشکی بهره‌مند شدند.

کد مطلب 4261629

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