به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زابل، در پی تصادف زنجیره ای یک دستگاه خودروی سواری زانتیا و سه دستگاه خودروی سواری پراید در محدوده شهرستان نیمروز و در محور زابل _ نهبندان کیلومتر ۶۵ زابل ۱۲ نفر مصدوم شدند.

گفتنی است پس از وقوع این حادثه و اعلام موضوع مقارن با ساعت ۹ و ۴۱ دقیقه به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی زابل، بلافاصله ۴ تیم امدادی از پایگاه های اورژانس جاده ای میل نادر، بندان، شهری زابل و ایستگاه سلامت شماره ۲ به محل حادثه اعزام و بر بالین مصدومین حاضر و اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند.

براساس این گزارش، ۱۰ نفر مصدوم این حادثه توسط تیم های اورژانس ۱۱۵ جهت ادامه درمان به بیمارستان امیرالمومنین(ع) زابل منتقل و ۲ نفر مصدوم دیگر این حادثه نیز به صورت سرپایی در محل، از خدمات فوریت‌های پزشکی بهره‌مند شدند.