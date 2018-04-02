به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از پایگاه اطلاع رسانی مرزبانی ناجا، سرهنگ محمد ملاشاهی در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران اطلاعات مرزبانی سیستان و بلوچستان با همکاری مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشرافیت اطلاعاتی، از قصد دشمنان نظام به منظور انتقال محموله مواد منفجره برای اجرای عملیات‌ انتحاری در فرصتی مناسب به عمق کشور آگاه شدند که بلافاصله با هوشیاری کامل به تشدید پوشش منطقه پرداختند.

وی ادامه داد: معاندان نظام قصد داشتند به وسیله یک دستگاه خودروی تویوتا مقادیری مواد منفجره را وارد کشور کنند که با اقدام به موقع و اجرای هدفمند کمین توسط مرزداران موفق به انجام این کار نشدند.

جانشین مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان کرد: معاندان که با توجه به پوشش دقیق منطقه توسط مرزداران، راهی برای انتقال محموله مواد منفجره خود به درون کشور پیدا نکردند با رها کردن خودرو، از محل متواری شدند.

وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده در دستور کار قرار دارد، گفت: مرزداران در این عملیات موفق شدند پس از ساعت ها تلاش محموله مواد منفجره و یک قبضه سلاح کلاشینکف که به شکل ماهرانه ای در گالن های سوخت و بدنه خودور جاسازی شده بود را کشف کنند.

ملاشاهی مرزهای سیستان و بلوچستان را برای معاندان، قاچاقچیان و متجاوزان نظام ناامن دانست و از همکاری مرزنشینان، هوشیاری و اقتدار مرزداران که بدون چشم‌ پوشی، با اعمال خلاف قانون متجاوزان و قاچاقچیان، قاطعانه برخورد می کنند، قدردانی کرد.