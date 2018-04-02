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۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ۱۸:۱۱

هیات ملی انتخابات مصر:

السیسی با کسب ۹۷ درصد آراء پیروز انتخابات ریاست جمهوری مصر شد

السیسی با کسب ۹۷ درصد آراء پیروز انتخابات ریاست جمهوری مصر شد

هیات ملی انتخابات مصر، پیروزی عبدالفتاح السیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ این کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، لاشین ابراهیم رئیس هیات ملی انتخابات مصر اعلام کرد: ۲۴ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۱۵۲ نفر در انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت کردند. عبدالفتاح السیسی با کسب 98.08 درصد آراء برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر شده است. وی با ۲۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۳۸۷ رای رئیس جمهور مصر شده است.

رئیس هیات ملی انتخابات مصر گفت: موسی مصطفی ابراهیم ۶۵۶ هزار و ۵۳۴ رای یعنی ۲.۹۲ درصد از آراء را به خود اختصاص داده است.

لاشین بیان کرد: تعداد آرای باطله یک میلیون و ۷۶۲ هزار و ۲۳۱ رای یعنی ۷.۲۷ درصد است.

وی افزود: هیات ملی انتخابات روند انتخابات را مطابق معیارهای شفافیت بین المللی اداره کرد و انتخابات به شکل لایق و متناسب با جایگاه مصر برگزار شد.

طبق جدول زمانی با اعلام نتایج نامزدها روزهای سوم و چهارم آوریل می توانند اعتراض خود را اعلام کنند و دادگاه عالی اداری از پنجم آوریل تا ۱۴ آوریل به این اعتراضات رسیدگی می کند.

کد مطلب 4261702

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