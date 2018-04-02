السیسی با کسب ۹۷ درصد آراء پیروز انتخابات ریاست جمهوری مصر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، لاشین ابراهیم رئیس هیات ملی انتخابات مصر اعلام کرد: ۲۴ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۱۵۲ نفر در انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت کردند. عبدالفتاح السیسی با کسب 98.08 درصد آراء برنده انتخابات ریاست جمهوری مصر شده است. وی با ۲۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۳۸۷ رای رئیس جمهور مصر شده است.

رئیس هیات ملی انتخابات مصر گفت: موسی مصطفی ابراهیم ۶۵۶ هزار و ۵۳۴ رای یعنی ۲.۹۲ درصد از آراء را به خود اختصاص داده است.

لاشین بیان کرد: تعداد آرای باطله یک میلیون و ۷۶۲ هزار و ۲۳۱ رای یعنی ۷.۲۷ درصد است.

وی افزود: هیات ملی انتخابات روند انتخابات را مطابق معیارهای شفافیت بین المللی اداره کرد و انتخابات به شکل لایق و متناسب با جایگاه مصر برگزار شد.

طبق جدول زمانی با اعلام نتایج نامزدها روزهای سوم و چهارم آوریل می توانند اعتراض خود را اعلام کنند و دادگاه عالی اداری از پنجم آوریل تا ۱۴ آوریل به این اعتراضات رسیدگی می کند.