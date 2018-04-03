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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۷:۳۳

یافته جدید محققان ژاپنی؛

داروی آزمایشی چاقی از ایجاد سنگ کلیه پیشگیری می کند

داروی آزمایشی چاقی از ایجاد سنگ کلیه پیشگیری می کند

دانشمندان دریافته اند داروی آزمایشی چاقی دارای پتانسیل پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه در موش ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه ماگویا سیتی ژاپن دریافتند موش های که به مدت ۱۲ روز تحت کنترل با ۱mg/kg از داروی beta۳- agonist CL۳۱۶۲۴۳ بودند در مقایسه با موش های که این دارو را دریافت نکرده بودند، تعداد سنگ کلیه های شان تا ۱۷ درصد کاهش یافت.

«تروآکی سوگینو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «من معتقدم که این یافته می تواند مسیر جدیدی به سوی تولید داروی جدید برای توقف ایجاد سنگ کلیه در افراد مستعد این بیماری باشد. آزمایش این دارو بر روی موش ها موفقیت آمیز بوده است.»

وی در ادامه می افزاید: «ما توانستیم تفاوت های بیوشیمیایی بین گروه کنترل و تحت آزمایش را آنالیز کنیم و پی بردیم که دارویbeta۳- agonist  موجب کاهش تجلی مولکول های آدیپوسیتوکین که با التهاب مرتبط است، می شود.»

داروی beta۳- agonist موجب می شود سلول های چربی سفید به سلول های چربی بژ رنگ تبدیل شوند که موجب سوزاندن کالری های اضافی می شود؛ سلول های چربی سفید در افراد چاق و دارای اضافه وزن بیش از اندازه وجود دارند. از اینرو از این مولکول ها برای مصارف ضدچاقی استفاده می شود.

این سلول های بژرنگ اسیدهای چرب آزاد را مصرف می کنند که موجب بروز التهاب در کلیه ها و در نتیجه سنگ کلیه می شود.

محققان دریافتند داروی beta۳- agonist علاوه بر پیشگیری از چاقی، دارای پتانسیل پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه هم هست.

محققان تاکید می کنند که باید این آزمایش بر روی انسان هم انجام شود تا تاثیر مستقیم آن تایید شود.

کد مطلب 4261727

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