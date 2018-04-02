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۱۳ فروردین ۱۳۹۷، ۲۱:۵۹

رییس پلیس راه شرق استان تهران:

محدودیت تردد در محور هراز لغو شد

محدودیت تردد در محور هراز لغو شد

پردیس- رییس پلیس راه شرق استان تهران از لغو محدودیت تردد در محور هراز خبر داد و افزود: هم اکنون رفت و آمد در محور هراز به صورت دوطرفه انجام می شود.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون محدودیت تردد در محور هراز لغو شد و تردد خودروها به صورت دوطرفه در این محور انجام می شود.

وی گفت: بار ترافیکی در این محور پرحجم اما روان است.

رییس پلیس راه شرق استان تهران افزود: بار ترافیکی شمال به جنوب از محور هراز به سمت تهران خارج شده و اکنون این محور دوطرفه است.

وی گفت: لازم است تا رانندگان به علائم رانندگی و مقررات توجه داشته باشند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران اضافه کرد: همکاری مردم و مدیریت زمان سفر و بازگشت از سفر توسط مسافران سبب شد تا شاهد گره ترافیکی در محورهای مواصلاتی شرق این استان نباشیم.

این محدودیت از ساعت ۱۵ وضع شده بود و قرار بود تا ساعت ۲ بامداد فردا برقرار باشد.

کد مطلب 4261739

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