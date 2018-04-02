سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون محدودیت تردد در محور هراز لغو شد و تردد خودروها به صورت دوطرفه در این محور انجام می شود.
وی گفت: بار ترافیکی در این محور پرحجم اما روان است.
رییس پلیس راه شرق استان تهران افزود: بار ترافیکی شمال به جنوب از محور هراز به سمت تهران خارج شده و اکنون این محور دوطرفه است.
وی گفت: لازم است تا رانندگان به علائم رانندگی و مقررات توجه داشته باشند.
رییس پلیس راه شرق استان تهران اضافه کرد: همکاری مردم و مدیریت زمان سفر و بازگشت از سفر توسط مسافران سبب شد تا شاهد گره ترافیکی در محورهای مواصلاتی شرق این استان نباشیم.
این محدودیت از ساعت ۱۵ وضع شده بود و قرار بود تا ساعت ۲ بامداد فردا برقرار باشد.
نظر شما