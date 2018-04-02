عامری: اجازه مداخله خارجی در انتخابات عراق را نخواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هادی العامری دبیر کل سازمان بدر و رئیس ائتلاف «الفتح» عراق با تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات شفاف و سالم در این کشور، تصریح کرد که باید سلاح در اختیار حکومت قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه باید سلاح لزوما در اختیار حکومت قرار داشته باشد، ابراز امیدواری کرد که همبستگی ملی در عراق بار دیگر شکل گیرد.

دبیر کل سازمان بدر عراق با بیان اینکه خواستار برقراری روابط با همه کشورها به ویژه همسایگان است، مسئله عدم مداخله در امور داخلی را پیش شرط این مسئله اعلام کرد.

العامری ادامه داد: دفاع از عراق منتی از جانب ما نیست، بلکه یک وظیفه و مسئولیت مهم ما است.

دبیر کل سازمان بدر تصریح کرد: اگر عراق در معرض خطر قرار گیرد، در هر جایگاه سیاسی که باشم، سلاح به دست خواهم گرفت و از آن دفاع خواهم کرد.

وی با بیان اینکه در برابر گروه تروریستی داعش پیروزی چشمگیری حاصل شد، اظهار داشت: شاید داعش به جنگ چریکی روی بیاورد، ولی ما آماده ایم و عملیات پاکسازی ادامه دارد.

رئیس ائتلاف الفتح، با تأکید بر اینکه هماهنگی میان نهادهای امنیتی عراق یک مسئله داخلی است که هیچ کس حق ندارد در آن مداخله کند، وجود عوامل تأثیرگذار خارجی در انتخابات عراق را بعید دانست.